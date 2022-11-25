N.Flying聽台灣粉絲的話「吃花生冰」！發現有香菜臉僵掉
韓團N.Flying相隔3年今（25日）來台，他們非首次訪台，但新加入的成員徐東成是第一次登寶島，宰鉉透露在韓國辦簽名會時，有台灣粉絲跟他推薦「花生冰淇淋必吃」，他說：「粉絲還說要吃捲起來的那種！」記者詢問裡面有香菜，大家是否敢吃？宰鉉跟承協立即露出厭惡的表情，以中文表示「很難」，笑說：「本來很好奇，但聽到有香菜後我覺得好困難！」
記者陳雅蘭/台北報導
隊長李承協近年戲劇作品不斷，參演的《無法抗拒的他》、《流星》深受各國觀眾喜愛，其他成員車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成表示都有收看，也會給予反饋，承協感謝隊友的愛戴，表示：「我演得好他們就會稱讚，都說會起雞皮疙瘩，好笑的話也會說。」柳會勝則說：「有的成員是演電視劇，有的是歌舞劇，雖然無法每一部都收看，但他們拍攝之前做的努力我們都看在眼裡，所以就會好奇拍出來的成果，好看就會稱讚。」
徐東成因為是首次訪台，他表示成員有說夜市很多美食，徐爸爸也打電話跟他說「你要代替我吃到芒果冰，所有美食都要吃一輪！」徐東成還透露，來之前看了不少台灣電影，對台灣街景印象深刻。
李承協曾翻唱過蕭敬騰的《王妃》、蔡依林的《玫瑰少年》，他透露明晚會準備新的中文歌獻給粉絲，要大家敬請期待，至於哪一部分最困難？他跟宰鉉認為「去」的發音考倒大家，會勝則會不小心講成「促」，但他們常常會不小心說成「啾」，直呼中文真的不簡單。李承協還表示，現在睡前偶爾還是會聽《王妃》，現場更清唱一段，喜愛該曲可見一斑。
李承協在《流星》中展現的結實胸肌受到好評，東成笑說：「他胸肌分成一塊一塊的過程我們都有看到，他真很了不起！」宰鉉表示：「他是很喜歡吃點心的人，為了胸肌忍住不吃，真的很厲害！」李承協被稱讚到害羞，感謝粉絲說：「我今天花幾小時來這裡，知道台灣很關注我的胸肌，我很感激，請大家未來也持續關注我。」