打造永續金融地標！全球人壽企業總部動土、2026年完工  

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全球人壽董事長彭騰德表示，多年前就在積極尋找屬於自己的「總部」，如今即將實現這個擁有自用總部的願望，延請讓希望園區獲獎無數的義大利建築師Marco Casamonti操刀，其設計理念也結合了多重意義。總部主視覺為「蝴蝶」，來自於航空飛行員畫家的靈感，飛舞的蝴蝶就像是跨越國際飛航路徑連結世界，同時也運用仿生概念，沿用蝴蝶斑斕絢麗的色彩意象別具生態意義，並象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，企業總部預計於2026年完工啟用。
同時，全球人壽未來的企業總部也將秉持「以人為本」的精神，打造一個讓同仁有幸福感的上班環境，且因應ESG永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築黃金標章認證，採用低衝擊環境設計設置「水撲滿系統」，水資源回收再利用於植栽澆灌，也減少雨水溢流至道路，提升整體環境；並融入數位創新元素，打造數位型企業總部，由裡到外的每一步都是全球人壽永續金融發展的足跡。
全球人壽副董事長林文惠進一步說明，希望透過這次建造企業總部，跟大眾傳達一個生命蛻變並羽化成蝶的創新故事，其中揉合著困難與挑戰、成長與喜悅、勇氣及膽識及許多熱情與感動，充分展現出全球人壽的「韌性」，尤其近年公司創新經營發展出低碳營運、責任投資及幸福社會的ESG三大營運策略主軸，企業總部亦將朝永續金融邁進，融合數位科技啟發同仁創造力，打造最佳數位體驗，創造優質的生活與工作環境，吸引更多年輕人才加入，引領全球人壽漸成耀眼的蝴蝶，成為我們「根」的新起點，並將「愛與責任」的品牌理念擴大，與我們所在的土地共榮、共存、共好。