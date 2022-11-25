DPR世界巡迴首站給台灣！門票秒殺「1128再開一場」
韓國獨立音樂及影像創作廠牌DPR（DREAM PERFECT REGIME）相隔四年，再集結IAN、LIVE、CREAM、REM／Scott四位主要成員展開世界巡演《The Regime World Tour》，台北場將於27日在新莊Zepp New Taipei登場，他們首場演出門票售罄，今（25日）主辦單位宣布於28日再加開一場。
記者陳雅蘭/綜合報導
四年前曾來台灣開唱的DPR成員Live跟Cream對寶島留下深刻印象，此次全球巡演首站選在新北，更一次集結四位主要成員Ian、Live、Cream、Rem，他們以世界巡演名義全員到齊造訪台灣，足見對台灣的重視度。
DPR還特別在社群發文，傳達對台灣粉絲的思念之情：「所有台灣的粉絲們大家好，自從上一次2018年來到台灣已經過一段時間了，我都還記得上次我來的時候你們的反應有多瘋狂！我們有收到那些沒辦法買到第一場表演的人的愛和訊息了，因此我們也決定要在27號的隔天，也就是11月28日的禮拜一特地加了一場表演。如果你還沒有買到票的話趕緊去買票，我真的很想在表演現場看到所有支持我們的各位，以及等不及跟你們見面，還有吃很多好吃的台灣美食了！」DPR台北演出門票可至KKTIX、及全台全家便利商店購買。