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確診被居隔無法投票！男提告聲請延長投票時間　法院駁回

▲明天就是九合一大選暨修憲複決公投投票日，一名確診的呂姓男子針對確診者無法投票向法院聲請假處分。台北高等行政法院今天裁定駁回假處分聲請，可抗告。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲明天就是九合一大選暨修憲複決公投投票日，一名確診的呂姓男子針對確診者無法投票向法院聲請假處分。台北高等行政法院今天裁定駁回假處分聲請，可抗告。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

（中央社記者林長順台北25日電）明天就是九合一大選暨修憲複決公投投票日，一名確診的呂姓男子針對確診者無法投票向法院聲請假處分。台北高等行政法院今天裁定駁回假處分聲請，可抗告。

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中央選舉委員會日前透過新聞稿指出，11月26日地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日在即，依司法院大法官釋字第690號解釋及傳染病防治法規定，尚未解除隔離的確診者不得外出。

呂姓男子主張，他於11月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新竹市衛生局開立隔離通知書，命他自21日至26日進行居家隔離，他因此無法完成投票，所以聲請定暫時狀態處分，請求延長他投票時間到隔離結束後的翌日中午12時。

台北高等行政法院指出，決定選舉投票日期、起止時間是中選會的職權，並非選舉人或投票權人的請求權事項，呂男聲請「延長投票日期及投票起止時間」，並非「爭執之公法上法律關係」，與行政訴訟法的要件不符。

北高行表示，呂男如果在已有開票結果情況下進行個人投票行為，有違投票應以平等、無記名方式為之的原則，如果全國各投票所均因此延遲開票，將致計票作業延宕，選舉結果無法即時公開，恐引發選舉公正性疑慮與不安，顯然違反重大公共利益。

北高行指出，鑒於選舉投票日在即，如果准許呂男聲請定暫時狀態處分，臨時變更投票時間或驟行訂定新的程序規定，將引致選民的混淆，導致選舉程序的紊亂，對選舉的辦理有重大公益危害。

北高行認為，呂男聲請暫時狀態處分所要防止避免的損害，與中選會及全國人民可能因此所受的公共利益損害，綜合衡量比較，並無准予定暫時狀態處分的必要，裁定駁回。可抗告。（編輯：張銘坤）1111125

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