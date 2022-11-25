教育部鼓勵海外研修　學生分享泰國實習經驗

教育部為鼓勵青年學子出國研修或至國外專業實習，自96年起推動學海計畫，歷年累計受惠學生人數已達4萬3,410名，獲補助學生前往國家多達85國。為讓青年學子瞭解本計畫，教育部於今（25）日邀請學海4項子計畫學生代表林育廷、汪子琦、王資晴及陳怡蓁分享海外研修與實習成果。
記者賴正琳／綜合報導
4位學生赴國外研習的專業領域不同，共同點是皆在全球新冠肺炎疫情肆虐下前往國外就學或實習。教育部表示，海外學習期間，學生們除培養獨立自主的生活態度外，更學習在病毒籠罩下兼顧防疫與學習，這些經驗可提供後疫情時代，計劃赴海外求學的學子參考。
其中，致理科技大學休閒遊憩管理學系陳怡蓁則是透過108年新南向學海築夢計畫赴泰國曼谷長榮桂冠酒店實習。最令陳同學印象深刻的是實習期間協助一對台灣夫妻聯繫我國駐泰代表處，旅客還留下親筆撰寫的感謝卡片，令她十分感動。另外，飯店業是遭受疫情衝擊的主要行業，使陳同學體認到在學校所學與飯店實際操作的差異。
教育部強調優質教育是聯合國永續發展目標議題之一，教育部致力推動永續發展教育與培育具宏觀視野的國際人才，培養青年世代在瞬息萬變的國際形勢中，精進所學，提升專業能力。學海計畫提升青年學子的語言能力與異國環境適應力，以應對後疫情時代的環境。