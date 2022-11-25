吳亦凡蹲13年！陸網齊喊「見證歷史」：都踢3次世界盃了
加拿大籍歌手吳亦凡，去年7月底被網紅都美竹踢爆酒局選妃、多人劈腿、涉嫌引誘未成年等，案件調查至今終於有了結果，吳亦凡確定被依強姦罪和聚眾淫亂罪等數名罪狀，判處13年有期徒刑且附加驅逐出境，也讓所有網友討論熱議，更形容是「見證歷史！」
娛樂中心/綜合報導
據《央視新聞》今（25）日報導，北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。
由於吳亦凡現年才22歲，又是超大咖的明星偶像，如今確定入獄13年，也就是35歲才會出來，相關討論都衝上微博熱搜，紛紛留言，「媽媽我見證內娛歷史了」、「第一次見偶像進監獄被判13年，見證歷史」、「十年以上，所以粉絲不要有幻想了，多把時間花在自己身上吧」、「13年後出獄是不是還會上一次熱搜」、「等他出來我都46，我女兒都18歲了」、「出來我都40了」、「進獄系愛豆第一人」、「他出來又踢了三屆世界杯。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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