T1／海神主場領冠軍戒　「不敗女神」徐若瑄站台加持

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海神團隊精心打造元年冠軍戒，歷經多次討論與設計，並委託知名飾品工藝師李令言操刀，運用傳統金工、蠟雕融入三維科技、三維雕塑，結合傳統及現代工法，兼顧東方的神秘色彩與西方的熱情元素，將象徵海神的標誌完美融合，透過沙弗來石的綠色光芒，呼應全家海神守護家園、榮耀高雄的核心理念。
除了隆重的冠軍戒指頒發儀式，全家海神分別於開幕週兩天邀請不同領域的重量級貴賓開球。「不敗女神」Vivian徐若瑄將於週六站台加持，演藝生涯有著精采多重身分的徐若瑄，將用代表勝利的「V」歌聲加持海神於主場旗開得勝。而這六年悉心培育台灣籃球人才的中華男籃總教練帕克(Charlie Parker)，也將在返國前夕前往高雄，於27日接受子弟兵的誠摯祝福。
台中太陽上週六（11/20）再度扮演強隊殺手，作客擁有一萬五千名觀眾的雲豹主場，不畏懼台籃史上最大咖洋將霍華德強力捍衛禁區，讓魔獸來台第二戰以吞敗收場。太陽接連曬傷特攻和雲豹，也讓外界好奇菲律賓籍總教練克里斯是如何施展魔術讓太陽高升。
克里斯是台灣職籃第一位菲律賓籍教練，抵台前即了解T1聯盟剛成立第二年，臺中太陽陣容大幅換血，此刻執掌兵符是巨大挑戰。不過以克服極限為人生目標的克里斯表示，在菲律賓執教期間也曾參與新興聯盟，和T1一樣充滿活力與希望，相信有更多空間可以將個人專業帶給球隊，更容易碰撞出不同火花。
在球員眼中，克里斯是一個很講求紀律的教練，不過嚴格之餘，也會同時給予空間，讓球員嘗試新戰術、和教練團討論新陣容應戰，而如此快速應變的作風也屢屢在比賽中驗證。專業球迷不妨鎖定26日太陽迎戰臺南台鋼獵鷹的賽事，看看太陽教頭克里斯如何抵擋獵鷹2.0的超鷹速攻勢。
另外克里斯驚人的應變能力與源源不絕的活力也不難在私下發現，來台兩個月期間，他會獨自探索臺中，無論是當地的名勝古蹟亦或美術館、科博館等，都已被他攻略。克里斯笑說：「我像個小孩一樣，可以在各個博物館探險一整天，希望賽季結束能將台灣走遍。」