吳亦凡性侵被判13年又逃漏稅！遭追討罰款26億

吳亦凡去年被爆出誘姦未成年少女醜聞，遭大陸警方刑事拘留，形象一落千丈，演藝事業盪到谷底，各項代言也都遭切割。而近來北京市朝陽區人民法院，今（25）日一審宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂罪，對其判處13年有期徒刑，附加驅逐出境，沒想到過不久後，北京市稅務局第二稽查局宣布要向吳亦凡追討稅款、加收滯納金並處以罰款，總計人民幣6億元（約台幣26億）。
記者吳雨婕/綜合報導
據央視新聞報導，北京市稅務局第二稽查局依法對藝人吳亦凡在2019年至2020年間涉嫌投漏稅一事展開調查，調查後發現，吳亦凡採取虛構業務轉換收入性質虛假申報，且透過境內許多關聯企業隱匿個人收入，逃漏稅人民幣9500萬元（約台幣4.1億元），因此依法向他追討稅款、滯納金及罰款6億人民幣（約新台幣26億元）。
此外，報導還指出，這6億人民幣除了包含吳亦凡「虛擬業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款」的4倍罰款3.15億人民幣（約台幣13.6億），還有「隱匿個人收入偷逃稅款」部分被處以5倍罰款計4200萬人民幣（約台幣1.8億）。
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