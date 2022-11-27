冬至夜晚非最長！今年「最早日落」是這天：沒下班就天黑
您有沒有發現最近越來越早天黑呢？據台北天文館計算，今（2022）年台灣各地最早日落的時間點，其實是在11/29和11/30，而非一般以為的冬至（12/22），至於最早日落的實際時刻，會依觀察地點會有些許差異，若以台北天文館為例，今年最早日落是在11/30，時間為傍晚17時04分，本島最北、最東的富貴角與三貂角也是11/30，日落時間17時03分，而最南、最西的墾丁與七股則在11/29的17時13分。
記者張志浩/綜合報導
台北天文館指出，除了地理位置外，地球自轉傾角、橢圓形的公轉軌道等因素，都會對最早日落的日期和時刻產生影響，必須透過複雜的計算才能算出。如果想知道自己所在位置的日落時間，歡迎使用臺北天文館網站首頁上的「天象導航通」互動地圖來精確計算。
而日落也是獵取自然美景的好機會，當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，僅持續不到兩秒鐘，非常難得一見，因此「綠光」在歌曲、電影與文學中常被賦予幸福的意涵；若大氣條件良好，還有機會看到更珍貴的「藍閃光」，下次觀賞日落時不妨試試運氣！
對於日落的時間點，台北天文館副研究員吳志剛也提及，近期都很早天黑是事實，不過偶爾常在校外教學時，會聽到老師和學生說：「冬至夜最長、最早天黑」，帶著疑惑的情緒一問周遭的人才發現，大家似乎抱著這個錯誤的觀念，期許民眾有空閒時間時，能自行抬頭觀察日落的美景，並將其記錄下來。