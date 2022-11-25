邀9家知名企業現場徵才 新住民就業大步走成果發表會曝
為鼓勵雇主僱用新住民，及鼓勵新住民跨出第一步，勇敢再出發，北市就服處於11月18日9時至15時在勞動局勞工教室，舉辦「台北新故鄉 新住民就業大步走成果發表會」，活動中邀請成功就業新住民回娘家分享尋職過程的點點滴滴，並邀請9家知名企業參與，從餐飲業、批發零售業至旅宿業共釋出近300個職缺，薪資最高達44K，快樂麗康(HAPPY HAIR)管理處李副處長表示：「新住民朋友擁有的多元性和獨特性，相信能成為企業的即戰力。」期待企業能夠發現新活力，新住民夥伴們都能薪想事成。
記者賴正琳／綜合報導
新住民在台北總人口數近7萬人，佔全國新住民總人數約10分之1。在稍稍適應語言、文化、婚姻生活後，最重要的便是就業問題，隨著少子化趨勢及疫後產業逐漸復甦，缺工問題浮現，尤其台北市產業結構以服務業為主，旅遊業、餐飲業、住宿業歷經近三年疫情海嘯肆虐，已然螫伏成長，準備大展鴻圖。徵才活動現場氣氛熱絡，超過百人參與，進入二次面試者高達6成。藉由現場徵才、直接面試創造雙贏。
為使新住民求職路更加順利，北市就服處不定期開設新住民就業研習相關課程及安排至知名企業參訪，提供多樣化就業資源。從職能探索到解析時下微型創業新趨勢發展，瞄準新住民多元文化優勢，推動產業新商機。並搭配運用促進就業工具，協助新住民夥伴們穩定就業，為勞動市場注入不可小覷新動力。
發表會邀請到2位成功就業個案，其中一位是印尼籍阿西（化名），因自認中文能力不佳且希望能兼顧家庭，始終未能找到合適的工作，但靠著阿西積極奮發的態度持續精進中文溝通能力，再加上就服處的業輔員也鼓勵阿西透過新住民相關研習課程及參加就業服務站現場徵才活動，啟發阿西求職方向。另一位分享者小榮（化名）則是中國山東人，原在大陸從事會計記帳員，來台後因兩地稅法及報帳方式不同，過去所學及經驗在台灣皆不適用，心中挫折感漸深。幸好在參加完新住民電腦職業訓練課程並搭配就業促進工具增加錄取的機會下，順利找到能一展長才的工作。
阿西及小榮感謝就服處不離不棄對新住民的照顧，讓他們在異鄉中感受滿滿的人情味和溫暖。也推薦有求職需求的新住民朋友，可以上台北就業大補帖網站查詢相關資訊，或撥打02-23085231洽詢。