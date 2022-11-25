新南向線上交流會議　新北青年局拓展商機

新北市政府青年局為協助新創開拓新南向商機，於22日下午2點舉辦「新北市新創南向線上座談會」，特別邀請到新加坡創業行動社群 ACE、駐台北印尼經濟貿易代表處 IETO、Indonesia Prima以及印尼創投RSI Ventures等代表，分享南向新創的產業趨勢、未來城市發展定位及數位科技轉型，聚焦智慧城市、智慧醫療、智慧交通等應用主題，包括14間雙北大專院校育成中心代表等，將近30家新創團隊進行線上交流，激發創新量能。
記者賴正琳／綜合報導
青年局局長錢念群表示，印尼與新加坡近年來新創生態蓬勃，是許多新創進入東協市場的首站，藉由這次的座談使新創團隊了解東南亞市場的新創生態、法規以及未來趨勢，希望能幫助更多對海外創業有興趣的青年，放眼國際，跨足海外，未來在進入東南亞市場時能有更多的把握。
錢念群強調，新北青年局為鼓勵青年創業，目前營運中6處創業基地，兩年內將新增至10處創業基地，持續打造友善創業環境。近期更是積極與國外密切合作，協助新創到海外拓展市場，今(111)年已分別與越南、新加坡及日本等6間海外新創加速器簽定MOU，看準目前印尼的經濟發展潛力，希望透過這次線上交流，帶領新北新創業者前進新加坡與印尼，開拓市場大門，開啟南向創新商機，共創雙贏局面。