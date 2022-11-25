選前再赴台灣頭　蔡英文挺蔡適應：當基隆人已成驕傲的事

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蔡英文也說，以前很多人都喜歡到台北、新北去工作，不要留在基隆，覺得留在基隆做事情，沒有光榮感。但這個狀況很快就會改變，將來在基隆做事情，年輕人會覺得有挑戰性、有光榮感。希望大家可以多支持蔡適應，讓團隊繼續做下去、建設可以持續下去，整個基隆就可以大翻新。
選前倒數一天，蔡英文今天下午到基隆市七堵區，與蔡適應一起做最後的衝刺，向基隆市鄉親再度拜託，大家團結拉票、催票、固票，集中選票支持蔡適應，明天一定要去投票。
當蔡英文與蔡適應等人抵達大德廟，先到廟內向主祀大德禪師參拜祈福，隨後，到廟埕與七堵當地鄉親致意，受到滿場的民眾熱烈歡迎，「蔡適應加油」、「總統好」吶喊聲不斷。
蔡英文致詞時表示，再過幾個小時就要投票了，今天來到這裡，就是要特別拜託大家。這次選舉真的很重要，林右昌在基隆當市長，做得很好。這7、8年來基隆已經有很多重大的建設，而且已經開始翻轉基隆。不管現在，還是未來，還有很多事情要做，就讓團隊繼續做下去，讓建設可以持續下去，整個基隆就可以大翻新。
蔡英文說，林右昌當市長時，她還未就任總統，但她當上任總統後，就全力配合基隆。以前，她常來基隆，覺得這個地方很漂亮，但還是值得花時間、精力、資源，把基隆再一次整理一遍，變成漂亮的地方，也是經濟產業很棒的地方。
蔡英文接著說，她當總統後，就密切配合林右昌的計畫。林右昌有很多好的計畫，中央都全力配合，若有時間到港口走走看看，就會發現那裡真的變化很多，中央也持續地投資、建設。
蔡英文強調，每一次來基隆都有新的事情，不是完成一個建設，就是一個建設又要開始。所以，整個基隆確實是在一個發展、改變的路徑上面，而且正在進行中。
然而，蔡英文也擔心，若沒有選對人，怕整個建設就會中斷或延宕，甚至中央跟地方的配合度就沒這麼好。
蔡英文表示，這個狀況有發生在其他縣市，以前跟中央配合很好的縣市長，無法連任的時候，換了一個縣市長，很多東西都停下來了。現在基隆在趕時間，希望這個時候可以全速往前走，也希望接手林右昌的市長，是熟悉基隆的市政，而且也參與過林右昌這幾年在基隆的建設和規劃，而這個最合適的人選就是蔡適應。
蔡英文進一步表示，林右昌對基隆的發展，有很多好的想法，不僅需要行政院配合，在立法院也需要預算上的配合，而蔡適應就是在中央負責協調基隆發展所需要的經費，所以他參與過每一件事情，他最清楚，也參與其中，蔡適應就是最好的接班人選。
蔡英文也說，今天來基隆，不只是為蔡適應，更是為城市未來的發展，也更希望中央跟地方這麼好的合作模式可以持續下去，讓基隆發展的速度可以更快。
蔡英文拜託大家多多支持蔡適應，讓他明天可以順利當選下一任基隆的市長。所以，若有年輕的親友在外地讀書、工作，都要請他們回來投票；也要拜託大家，即使明天可能會下雨，但風雨無阻都要去投票。 這些一件、一件完成的建設，過幾年後回頭看，基隆真的就改頭換面，讓當基隆人變成是一件驕傲的事情。
蔡英文透露，在來的路上，有聽說以前很多人都喜歡到台北、新北去工作，不要留在基隆，覺得留在基隆工作沒有光榮感；但蔡英文說，這個狀況很快就會改變，將來在基隆工作，年輕人會覺得有挑戰性、有光榮感。
蔡英文表示，希望未來的市長可以照顧大家，除了建設以外，蔡適應也有很多服務方案，包括繼續推動65歲以上免費裝假牙；此外，蔡適應也要推動一區一公共化托嬰中心，讓小朋友有一個更好的照顧環境，長輩們也可以比較省力。
蔡英文表示，像這種福利照顧，中央有很多的計畫，都會與地方一起執行，把大家照顧得很好，比如長照2.0、0到6歲國家跟你一起養。中央負責給資源，但這些政策做的好不好，地方政府怎麼執行很重要，相信蔡適應會做得很好，讓大家無後顧之憂。
蔡英文接著說，2020年連任總統時，在基隆得票率很不錯，都是受到大家的支持。若是2020年支持蔡英文，這一次讓她拜託一下，一起支持蔡適應。支持蔡適應，讓蔡英文更好做事情，因為她後續還要跟基隆市政府做好多事情，若蔡適應當選的話，就可以馬上把現在所做的事情加速進行。
蔡英文再次拜託，支持蔡英文就支持蔡適應，若上次沒支持蔡英文，也一起去拉票，支持蔡適應。最後關頭，就是要拉票、催票、固票，這次基隆的選舉，就拜託大家，為了基隆未來的發展，在最後幾個小時，把所有力氣拿出來，催一下就過關了。