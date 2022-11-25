新女力創業加速器計畫分享會 新住民婦女暢談創業艱辛
移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站利用本(11)月份新住民家庭教育及法令宣導課程，邀請今(111)年剛獲得「新女力創業加速器計畫」得獎者－「麻利蓮夢滷」經營者付宇女士到場分享，該計畫是由財團法人婦女權益促進發展基金會向內政部申請新住民發展基金補助，為幫助新住民女性創業、提升生活水平，實現自我夢想所推動的補助計畫，付宇向現場17位來自越南、菲律賓、日本、緬甸及大陸新住民家庭分享己身創業並獲得補助支持的心路歷程。
記者賴正琳／綜合報導
付宇女士來自中國河南省，今年30歲，103年為了愛情從大陸嫁來台灣，現育有8歲及5歲的女兒。初期與先生在高雄自創「俠嗑職人炸雞連鎖品牌」，107年因為家庭因素而結束在高雄所經營的炸雞店，與先生負債回到宜蘭生活，但付宇女士沒有因此氣餒而放棄夢想，秉持積極正向的人生觀，夫妻倆再於同年年底自創「麻利蓮夢滷」品牌，一開始在網路上從事麻辣滷味的宅配服務，逐漸擴大經營累積品牌人氣，透由網路行銷讓自家滷味產品逐漸廣受歡迎，不到2年時間，臉書粉絲就已經破千。經過4年多辛苦的努力耕耘與市場經營，麻利蓮夢滷品牌的實體店面終於在今(111)年9月於宜蘭市幸福路上誕生，並開始試營運至今。
付宇女士一邊娓娓道出自己的創業經驗歷程，一邊端出香味四溢的豆干、雞爪及鴨翅等滷味與現場的新住民家庭分享，讓在場民眾都躍躍欲試想要嘗試一口。來自大陸黑龍江省新住民鄒云娟表示:今年8月剛嫁來臺灣到現在，一直都沒有機會吃到家鄉料理，今天終於能夠品嚐到想念已久的麻辣滷味，讓她十分感動!付宇女士也鼓勵現場的新住民朋友勇於實現自己的價值，掌握自己的人生方向，讓自己的人生變得更加豐富與精彩。
移民署宜蘭縣服務站表示，透過新住民發展基金補助的「新女力創業加速器計畫」提供了新住民朋友的創業培力平臺，並且協助實現自我夢想，透過付宇女士分享自身經驗，與大家分享美好的成功經驗。此外，移民署舉辦第9屆新住民及其子女築夢計畫將於11月30日截止報名，鼓勵新住民朋友踴躍報名參加，一起與移民署共同築夢，實現在臺美好生活夢想，詳情請至新住民培力發展資訊網查詢。若有任何疑問，歡迎致電宜蘭縣服務站（電話:03-9575448）洽詢。