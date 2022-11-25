恩恩爸現身選前之夜 淚喊「侯友宜不給的林佳龍來完成」
民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日於板橋舉行選前之夜，除府院三巨頭蔡賴蘇將齊聚造勢外，也特別邀請愛子染疫不幸離世的恩恩爸上台致詞，提到有一個人在媒體面前口口聲聲說，「新北防疫工作準備好了」，未料4天後發生81分鐘事件，稱侯友宜不敢給的、不願意給的真相，讓林佳龍完成，「明天我會去投票，這一票投給1號林佳龍」。
記者陳威叡／新北報導
恩恩爸說，寶貝恩恩永遠離開自己，感謝林佳龍今天給他這個機會，讓他站在這裡說出心聲，有一個人在媒體面前說新北防疫工作準備好了，所有的救護工作準備好了，更要做防疫的領頭羊，自己與妻子相信了他，認為新北有豐富的醫療跟救護資源，在這個城市中，若不小心染疫會比較安全。
恩恩爸提到，4月初確診數攀升，侯友宜帶領著專家稱新北居家照護準備好了，民眾緊急醫療用藥需求政府也做得到，大話說完的4天後，81分鐘事件就發生了，帶走了他的寶貝，他強調新北救護車平均是8分鐘，但7個月過去了，侯友宜帶領的新北市府不給他答案，被逼到不耐煩甚至轉頭就走。
恩恩爸說，自己最沒辦法接受的，是發動網軍到他的臉書，用惡毒的言語辱罵他的全家，昨天甚至有人說「恩恩爸就把骨灰罈砸碎在地板就幫忙找真相」，但還是有許多溫暖的阿公阿嬤、爸爸媽媽，讓他勇敢站出來，但正義總是遲到，已經過了7個月，一直在現實與地獄中折磨，他只是要一個真相，卻被政府冷漠暴力對待。
恩恩爸說，自己明天一定會去投票，這一票投給1號林佳龍，侯友宜不敢給的、不願意給的，讓林佳龍幫他完成，為了恩恩與更美好的新北，「請大家支持我！」