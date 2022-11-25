SJ始源來台找朋友:他叫火鍋 圭賢飆中文「珍奶半糖去冰」

我是廣告 請繼續往下閱讀
藝聲激動大喊：「我現在激動到快要死掉！」他跟在場粉絲道歉，表示因為疫情關係，才和大家久違3年再見，「看到大家我真的非常開心，這3天裡就好好燃燒吧」。
始源昨天率先抵台，他先是在IG預告要去吃麻辣火鍋鼎王，表示：「其實我昨天就到了，我見了好朋友，它的名字是火鍋。」一番話笑翻全場。始源表示等了3年終於來台，反問大家想不想他，見到台下反應不如預期，他說：「很多？多少？好像有點不夠！」隨後自HIGH連比五種愛心POSE，笑說這是送給大家的禮物。
大家聊到台灣美食話匣子大開，圭賢下跪問候粉絲後，表示想起曾在台短暫居住的日子，「身體還好嗎？身體健康嗎？好！其實我想起來我們的那些年，那時候我們在台灣跟你們一起，宣傳『太玩美』的活動，我想起來喝珍珠奶茶半糖去冰的時候！」他記憶中的中文只剩食物，笑說：「我的中文非常非常退步了！」其他成員見狀，要求他「嚴肅一點」，結果始源、圭賢、東海、厲旭直接比手勢大喊：「大家好我們是Super Junior M！」他們剛好都是「M」的成員，始源就笑：「我們沒有練習！」
圭賢在銀赫說話前，補充表示：「反正我中文想不起來，為了你們，我會努力唱歌，還有跳舞，還有越來越帥，好不好？我們一起玩得開心好不好，能不能對不對想不想？」SJ耍寶功力未減，笑翻全場歌迷。