青年挺青年　蔡沐霖陪林志誠創意車隊衝刺大岡山

向來重視年輕人發展的民進黨，今（25）日由青年部主任蔡沐霖，特別南下陪同市長陳其邁子弟兵、大岡山最年輕議員參選新人林志誠自行車掃街拜票，波破球創意車隊造型吸睛，點亮岡山街頭，訴求「青年挺青年」，呼籲選民堅定支持，給年輕人一個拚的機會。
記者蔡佳宏／高雄報導
蔡沐霖表示，過去他以年輕人守護台灣的衝勁，在新北市最藍的永和區參選立委，雖然最後未能如願當選，但也讓對手非常緊張，而林志誠在大岡山區白手起家、步步爭取選民支持的精神，就跟兩年前的他一樣，都是秉持著一份為本土陣營繼續努力的年輕力量，「在民主社會，任何一區都不能沒有年輕人的聲音，也不該有任何政黨摒棄年輕人的參與！」因此他義無反顧，在選前最後一天陪同林志誠這位年輕人，一起同行最艱難、最關鍵的這段路程。
蔡沐霖強調，民進黨一直是最挺青年的政黨，林志誠的政治恩師，如市長陳其邁、立委趙天麟等，都是非常願意給年輕人機會，栽培新生代的前輩，因此也才有機會造就像林志誠這樣優質的年輕選將，希望鄉親務必給年輕、堅定、有理想的林志誠一個機會，千萬不能讓陳其邁、趙天麟對年輕人的栽培功虧一簣。
林志誠表示，他會把握選前最後的機會，會努力「跑」到法定宣傳時間的最後一刻，盼望大岡山的鄉親能夠堅定搶救「民進黨全壘打」最關鍵一席，不要讓前議員陳政聞四年前落選悲劇重演，呼籲讓最有經驗的年輕人林志誠來為大岡山打拚。