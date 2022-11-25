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吳亦凡強姦罪入獄！陸媒曝「犯罪時間軸」：2年毀掉一生

▲吳亦凡犯罪時間軸曝光。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡犯罪時間軸曝光。（圖／翻攝吳亦凡微博）

娛樂中心/綜合報導

曾紅遍中國的加拿大籍歌手吳亦凡，自去年底被網紅都美竹指控涉嫌引誘未成年、多人劈腿等醜聞後，引發討論，今（25）日案件一審結果出爐，判定吳亦凡依強姦罪和聚眾淫亂罪等數名罪狀，處以13年有期徒刑且附加驅逐出境。對此，就有陸媒特別製作一張吳亦凡的犯罪時間軸，只花2年就毀掉一生。

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據《中國新聞網》報導，時間拉回到2020年12月5日，吳亦凡的28歲馮姓女經紀人，以挑選MV女主角面試為由，約了當時才18歲的都美竹，到吳亦凡家裡參加聚會，總共10多人同玩桌遊並飲酒，隔日凌晨，只剩下都美竹和吳亦凡在家裡並發生關係，後續雙方則透過微信，保持聯絡至2021年4月，同年6月，都美竹則和劉姓好友在網路上分享和吳亦凡交往的過程，並藉此提升網路知名度。7月13日，開始策畫爆料文章。

隔日，由吳亦凡母親報案稱遭到都美竹敲詐勒索等等，同月底吳亦凡被依涉嫌強姦罪遭刑事拘留，隨後所有社群帳號、作品等通通下架。直到今年6月10日一審開庭、11月25日一審判決結果出爐，吳亦凡被依強姦罪、聚眾淫亂罪，數罪併罰，執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

▲陸媒整理吳亦凡這兩年的犯罪時間軸。（圖／翻攝自中國新聞網微博）
▲陸媒整理吳亦凡這兩年的犯罪時間軸，結果網友發現關鍵人物，竟然是吳媽媽。（圖／翻攝自中國新聞網微博）
貼文曝光後，網友紛紛表示，「罪有應得！十三年，驅逐出境！」、「監獄春節聯歡晚上今年格外熱鬧」、「終於吃到了這個瓜的結局，看了時間線才發現不知不覺居然過去這麼久了，再過一個月2022也要結束了」；但也有不少人笑稱，「萬萬沒想到是被自己老媽給送進去了」、「主要媽媽不知道自己兒子乾的這些事啊」、「它媽媽是MVP」、「本來人家只是炒作，他媽報警，警方立案，然後調查出這些！本來付錢消災可能就可以！」（編輯：詹鎰睿）

▲吳亦凡遭網紅都美竹（右）爆料「選妃套路」，專找年輕女孩下手。（圖／吳亦凡、都美竹微博）
▲吳亦凡遭網紅都美竹（右）爆料「選妃套路」，專找年輕女孩下手。（圖／翻攝自吳亦凡、都美竹微博）
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