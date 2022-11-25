吳亦凡強姦罪入獄！陸媒曝「犯罪時間軸」：2年毀掉一生

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隔日，由吳亦凡母親報案稱遭到都美竹敲詐勒索等等，同月底吳亦凡被依涉嫌強姦罪遭刑事拘留，隨後所有社群帳號、作品等通通下架。直到今年6月10日一審開庭、11月25日一審判決結果出爐，吳亦凡被依強姦罪、聚眾淫亂罪，數罪併罰，執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「罪有應得！十三年，驅逐出境！」、「監獄春節聯歡晚上今年格外熱鬧」、「終於吃到了這個瓜的結局，看了時間線才發現不知不覺居然過去這麼久了，再過一個月2022也要結束了」；但也有不少人笑稱，「萬萬沒想到是被自己老媽給送進去了」、「主要媽媽不知道自己兒子乾的這些事啊」、「它媽媽是MVP」、「本來人家只是炒作，他媽報警，警方立案，然後調查出這些！本來付錢消災可能就可以！」（編輯：詹鎰睿）
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