嘆台北停滯24年 陳建仁挺陳時中：他有使命讓城市進步
明天就是投票日，民進黨台北市長候選人陳時中今（25）日晚間於競選總部前的北平東路舉行「為台北挺身而出」選前之夜，即使台北晚間下起大雨，現場支持者仍在開場前陸續聚集，3.5萬人齊聚，期待台北睽違24年的改變。現場邀請替陳時中創作競選歌曲的陳明章、董事長樂團等人演出，前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文也陸續發表演說。
記者黃宣尹／台北報導
陳建仁登台時，現場大雨不斷，即便如此，他仍全程淋著雨，堅定發表演說。他說，自己跟陳時中的父親都是高雄人，他們因為工作來到台北，「我們在台北工作、養育下一代，對台北有很深感情」，然而，24年來台北停滯了，失去繁榮與幸福。
他說，這3天自己陪著陳時中車隊掃街，走過了台北12個行政區熟悉的街道與建築物，過往記憶都一一浮現，「看到每一個人揮手加油，大家都殷切期盼台北更好，而陳時中會帶領台北脫胎換骨」。
陳建仁表示，對手從選舉以來，一再以仇恨、情緒動員，但這不會讓城市更進步。他說，陳時中的個性就是正直老實，堅持用愛來對抗仇恨，用包容來對抗抹黑，因為他心中有神聖使命，希望讓台北成為世界的台北、更好的都市，進而讓台灣成為更偉大的國家。
「明天大家一定要去投票」，陳建仁說，市長支持陳時中，他有很好的能力與政見，可以帶領優越的行政人員往前走，大家也要支持民進黨的市議員，如此議員們才能在議會支持陳時中；另外，也要請大家投下同意18歲公民權的選票。