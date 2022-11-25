接棒下一個「鄭市長」！ 鄭文燦送工程帽給鄭運鵬交接

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蘇貞昌也指出，只有鄭運鵬可以延續鄭文燦路線，選錯人對桃園影響很大，就像當年彰化前縣長魏明谷爭取到台灣燈會舉辦權，但是國民黨王惠美一上任就宣布不辦；台中捷運路線，林佳龍任台中市長時好不容易規畫好，但國民黨盧秀燕上任後卻連一條線都還沒動工。
蘇貞昌直言，萬一桃園不是鄭運鵬無縫接軌，世界客家博覽會、台積電、桃園鐵路地下化、會展中心都可能會停步，他拜託大家要讓鄭運鵬無縫接軌，接續鄭文燦繼續「衝衝衝」。
鄭文燦致詞時指出， 雖然選舉忙碌，但竹科管理局前幾天正式來函，請市政府代辦龍科第三期的工程徵收，要把安置計畫做好、學校蓋出實驗國小、道路系統做好，前幾天他也已經簽核。
鄭文燦痛批國民黨候選人鄭善政不斷把桃園形容成落後的城市，還把選舉當空洞的吹牛比賽，提出的政見都不及格，尤其對手說要把竹圍變台版的夏威夷，對手不知道他將竹園漁港改造，未來捷運也會到竹圍，對手政見聽起來跟高雄「愛情摩天輪」沒什麼兩樣。
最後，鄭文燦拿出一頂工程安全帽笑說，他是一個會做事的團隊，不怕風、不怕雨、不怕困難與抹黑，「口水會過去，建設會留下，抹黑會成為灰燼」，所以要把他用的工程帽交接給下一個鄭市長，「這安全帽戴下去以後，一天要當作三天；帽子戴上以後，要跟著鄉親拚建設、顧桃園，迎接下一個8年的美好」。