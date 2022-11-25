一週來桃園輔選鄭運鵬四次！蔡英文：因為我很想贏

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蔡英文指出，8年前，鄭文燦的勝選，創造全台灣選戰的驚嘆號，鄭文燦、鄭運鵬，跟所有桃園市民共同努力，讓桃園的快速進步，成為另一個更大的驚嘆號。桃園這八年來的進步，讓全台灣都羨慕。這不只是靠鄭文燦一個人，還有鄭運鵬，以及在場的桃園立委、議員、桃園團隊，還有所有的市民朋友，不分南北、不分族群、不分藍綠，團結努力的成果。
蔡英文強調，最後一個禮拜，他們的對手，為了讓桃園回到國民黨時代的桃園，回到那個停滯的桃園，無所不用其極。每天都在抹黑、謾罵，用荒腔走板的指控，傷害我們的民主選舉。面對這樣的抹黑，我們要做的，不是製造更多的對立，而是要去做更重要的事，就是去投票，用選票還桃園一個公道，讓抹黑桃園的人知道，選舉奧步無法打敗桃園進步。
蔡英文呼籲大家站出來投票，讓鄭運鵬接棒鄭文燦，繼續顧產業、顧就業，讓桃園更繁榮。桃園是國門之都，桃園的選舉，世界都在看。在中國軍演之後、在中共20大過後，全世界都在看台灣人，要用選票表達什麼立場。明天，請大家為了台灣，為了桃園，挺身而出。一起為桃園再勇敢一次，投下關鍵的一票，唯一支持3號鄭運鵬。
鄭運鵬競選辦公室表示，儘管今日活動現場天候不佳，但依舊澆不熄桃園市民力挺鄭運鵬的決心，民眾風雨無阻，將現場的座位坐得滿滿，有超過1萬人到處力挺鄭運鵬。