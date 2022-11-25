選前一天還清白！高虹安秀辛辛那提論文重審通過函

眼鏡濕到看無！蘇貞昌鞠躬籲台北人：用選票給陳時中鼓勵

▲蘇貞昌在陳時中選前之夜冒雨助講，自嘲眼鏡全濕看不清楚，但髮型很適合風雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲蘇貞昌在陳時中選前之夜冒雨助講，自嘲眼鏡全濕看不清楚，但髮型很適合風雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）

記者黃宣尹／台北報導

明天就是投票日，民進黨台北市長候選人陳時中今（25）日晚間於競選總部前的北平東路舉行「為台北挺身而出」選前之夜，即使台北晚間下起大雨，現場支持者仍在開場前陸續聚集，3.5萬人齊聚，期待台北睽違24年的改變。現場邀請替陳時中創作競選歌曲的陳明章、董事長樂團等人演出，前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文也陸續發表演說。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日台北市雨勢滂沱，不過3.5萬名力挺陳時中的支持者並未離開，蘇貞昌約莫在20時50分登台，拿著撞球桿淋著雨、眼鏡全濕透。蘇表示，這樣下雨的夜晚，大家齊聚在這，讓全世界看到台灣人是這樣支持民主、關心國家選舉事務的。「今天我已經跑了4場，再11小時就要投票，我跟大家鞠躬敬禮，我有3個拜託」。

▲民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜於競選總部前、北平東路登場。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜於競選總部前、北平東路登場。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
第一，請一定要出來投票，全力支持負重前行的陳時中當選台北市長，讓停滯的台北市能夠大步向前，帶來改變；第二個拜託，總統蔡英文往後還有1年7個月時間，她要守護主權、保護國家、照顧人民，我們讓他有更大能量，持續改革；第三個拜託，明天出來，這是歷史上第一次，讓18歲公民權修憲複決過關

蘇貞昌說，比起其他21個縣市，台北市在國際是知名度最高、份量最重，但過去8年施政評比都是最後一名，實在不該如此，希望大家要支持改變台北的力量。　

蘇貞昌說，過去3年，陳時中是自己行政團隊的一員，最瞭解他的性格、責任感和能力。陳時中從基層診所做起，從照顧1個人到照顧國人健康，當了908天指揮官。　

「最近我召開防疫會議，2年多來防疫團隊沒有抱怨過，他們對現在扭曲防疫很不滿」，希望大家給陳時中正向鼓勵，明天用選票表現出來，讓停滯8年的台北有一個改變的力量。

蘇貞昌表示，支持陳時中不是支持一個人，是支持一個肯從基層做起、為大家守住困難、肯溝通協調、成熟穩健的力量，期盼大家為台北挺身而出，為台灣挺身而出，一起支持陳時中。

蘇貞昌也說，最近與蔡英文開會的時候，蔡英文擔心國人這次選舉能不能挺身而出，明天的選票，就是要讓她知道，國人交給她守護台灣、面對壓力不低頭，明天會再用選票給改革進步更大力量。

最後，蘇貞昌說，自己的眼鏡全部都是雨，根本看不到，不過自己的髮型在風雨中最適合。他向台下支持群眾喊話，「你們沒有走很甘心，這個力量要發揮、要拉票，一定要讓選票衝出來，為台灣挺身而出」，結束演說前，蘇貞昌也向在場群眾深深鞠躬，獲得如雷掌聲。

▲蘇貞昌在陳時中選前之夜冒雨助講，自嘲眼鏡全濕看不清楚，但髮型很適合風雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲蘇貞昌在陳時中選前之夜冒雨助講，自嘲眼鏡全濕看不清楚，但髮型很適合風雨。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲陳時中選前之夜雨勢滂沱，蔡英文、蘇貞昌等人即使濕身，仍與6萬名台北市民戰到最後一刻。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲陳時中選前之夜雨勢滂沱，蔡英文、蘇貞昌等人即使濕身，仍與6萬名台北市民戰到最後一刻。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）

嘆台北停滯24年　陳建仁挺陳時中：他有使命讓城市進步

選前最終日！陳時中回首參選歷程　難忘流淚握手的市民

選前最終日！陳時中出席祈禱會　盼台北充滿愛與和平

蔣萬安遭指操作仇恨　陳時中：蔣家後代更應弭平歷史傷痕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀