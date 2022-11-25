眼鏡濕到看無！蘇貞昌鞠躬籲台北人：用選票給陳時中鼓勵

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第一，請一定要出來投票，全力支持負重前行的陳時中當選台北市長，讓停滯的台北市能夠大步向前，帶來改變；第二個拜託，總統蔡英文往後還有1年7個月時間，她要守護主權、保護國家、照顧人民，我們讓他有更大能量，持續改革；第三個拜託，明天出來，這是歷史上第一次，讓18歲公民權修憲複決過關
蘇貞昌說，比起其他21個縣市，台北市在國際是知名度最高、份量最重，但過去8年施政評比都是最後一名，實在不該如此，希望大家要支持改變台北的力量。
蘇貞昌說，過去3年，陳時中是自己行政團隊的一員，最瞭解他的性格、責任感和能力。陳時中從基層診所做起，從照顧1個人到照顧國人健康，當了908天指揮官。
「最近我召開防疫會議，2年多來防疫團隊沒有抱怨過，他們對現在扭曲防疫很不滿」，希望大家給陳時中正向鼓勵，明天用選票表現出來，讓停滯8年的台北有一個改變的力量。
蘇貞昌表示，支持陳時中不是支持一個人，是支持一個肯從基層做起、為大家守住困難、肯溝通協調、成熟穩健的力量，期盼大家為台北挺身而出，為台灣挺身而出，一起支持陳時中。
蘇貞昌也說，最近與蔡英文開會的時候，蔡英文擔心國人這次選舉能不能挺身而出，明天的選票，就是要讓她知道，國人交給她守護台灣、面對壓力不低頭，明天會再用選票給改革進步更大力量。
最後，蘇貞昌說，自己的眼鏡全部都是雨，根本看不到，不過自己的髮型在風雨中最適合。他向台下支持群眾喊話，「你們沒有走很甘心，這個力量要發揮、要拉票，一定要讓選票衝出來，為台灣挺身而出」，結束演說前，蘇貞昌也向在場群眾深深鞠躬，獲得如雷掌聲。