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UBA／超級菜鳥百步穿揚 政大跨季19連勝

▲政治大學宋昕澔17分，含三分球5投5中。官方提供
▲政治大學宋昕澔17分，含三分球5投5中。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

政治大學菜鳥宋昕澔替補20分鐘，三分球5投中5中，籃球生涯百步穿揚、1球未失的頭一遭，攻下本季初入UBA三場來最高17分，連2場上雙，外帶6籃板3助攻，含一次no look pass的背後妙傳給跟進的外籍生高布瑞爆扣，尋求助玫王三連霸的大三學長游艾喆，更豎起大拇指說「帥」。

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尋求三連霸的政大，上場11人都得分、6人上雙，25日133：60輕取僑光科大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，開季3連勝、跨季19連勝，也是107學年重返一級5季來第16場破百，得133分、勝73分，更雙雙超越上役126：57大勝德霖科大的紀錄，再雙寫隊史新高。

出身南山高中的宋昕澔說：「單場進5記三分球，是高中至今第一次，但5投5中是生涯首度，過去從沒這麼準過。」他補充，高三時右手背、腕之間韌帶曾撕裂過，癒合後仍一直很困擾，投籃肯定受影響，尤其飆三分，因而高三最後一季HBL，泰半是切入、中距離挑投為主。

宋昕澔說：「本季來政大後，陳子威教練要我專心進攻，主司得分手，我也盡量拋開手傷的陰影，機會來了果斷出手，且愈有信心，前提得先做好防守，一有空檔不猶豫，今天就是。」

至於背後妙傳，高中也曾秀過一次，今天助攻高布瑞絕妙配合，再來個「showtime」。開季戰對中興，也曾地板球妙傳給宋昕澔左手漂亮挑籃的游艾喆，對小學弟有樣學樣，今天這一球甚至「質量」更高，不吝比大拇指說讚、帥！

107學年宋昕澔替苗栗明仁拿下JHBL冠軍後進南山，108、109學年各獲HBL第三、第二，上季最後一年滿懷信心但事與願違，連兩季在小巨蛋冠軍賽中箭，各被泰山、光復逆襲，尤其上季與光復爭冠遭本季效力世新的陳將双絕殺，迄今耿耿於懷，預賽第四階段壓軸戲，政大逢世新，再遇陳將双，他說，肯定要先扳回，最終完成三連霸，彌補已3年「零冠」的遺憾。

教練陳子威肯定宋昕澔的好手感，重申本季宋昕澔的當務課題就是進攻、得分，他說，傷兵困擾，開季僅11人可用，其中土洋5人都是大一菜鳥，全無UBA經驗，得先做好磨合，尤其暑假盃賽都未逢陣容翻新的輔大、國體大，乃至新換教練的臺師大，第一階段後半段會陸續碰到這三隊，外加末役對萬能科大，都不好惹，也大意不得。

第一節29：12，第二節政大拉出31：17後，輸贏提前底定，雙方愈無懸念，政大三分球20投中12、命中率達六成，宋昕澔之外，林彥廷4投中3拿15分，李允傑7投中3得11分，另一枚大一菜鳥吳志鍇16分，個人3戰最高，兩外援莫巴耶18分14籃板，高布瑞19分11籃板，都是「雙十」。

全隊助攻又是38，跟上役對德霖一樣，「雙衛」游艾喆貢獻8次、大二莊朝勝更送出兩年來最高的11次，兩人同拿7分。

連兩季拚一級的僑光，繼上季預賽54：106輸政大後，對戰2連敗，且輸分、失分都更多，上季臺體大畢業、本季考進碩班的碩一前鋒巫竣安16分最高，楊淯凱11分，林明瑋、劉彥廷各10分。

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