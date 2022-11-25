6萬人雨中挺！陳時中心痛防疫抹黑　淚籲台北人勇敢改變

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陳時中說，蔡英文2次都在這個場地勝選，相信自己能夠承襲勝選，明天也要在這裡迎接台北市的新時代。上週自己舉辦了「疼惜台北 為愛而走」遊行，過程中很多人對自己說「防疫辛苦了」，這5個字代表千言萬語，「我收到了，也衷心感謝這些朋友在這樣的時刻撐我一把」。
「各位熱情的支持與期待，我永遠感謝，一輩子放在心裡」，陳時中說，自己能守護國人健康 是榮幸，再怎麼辛苦也是值得。
陳時中表示，謝謝大家，也謝謝競選對手給他的磨練指教，讓第一次參選的他成長茁壯，成為能為台北市民犧牲付出的人。
「我常常在問我自己，從牙醫師到部長，再到指揮官，現在是台北市長候選人，我陳時中變了嗎」，沒有，自己還是要為無法爭取自己權益的人們奮戰，「請大家給我力量」。
陳時中說，有一位對手說，台北人是自由的，台北人不該被意識形態綁架。沒有錯，台北人是自由的，過去24年來給過國民黨機會，也給過柯文哲和民眾黨機會，但是，他們給台北的是失望。
這一次，拜託偉大的首都市民，給陳時中一個機會。自己一定會把握這個機會，讓大家看看民進黨來做，台北真的可以不一樣。自由的城市不會被意識型態綁架，偉大的市民值得擁有更好的市政團隊。
陳時中說，另一位對手，形象清新，大家都說他外表比我好看，不過，他過去沒有任何能力上的證明，所以他一直到選前還在糾結、抹黑防疫成績，這還不是最糟的，在他的身邊，看見很多舊勢力、老面孔。「趙少康、馬英九、郝龍斌，這些人就是過去讓台北市民失望的人」。
如果讓國民黨贏，這些舊時代的老面孔就會班師回朝，讓這些舊勢力回來，城市的發展就會跟他們一樣，永遠只會原地踏步，不會往前超越。親愛的台北市民，大家不要回到過去，而是要往前超越、再超越。
陳時中說，有人要抹黑說，自己背後有民進黨最邪惡的派系。錯了，站在背後的，是全部民進黨優秀的從政黨員，是超過1000位海內外學術界教授，還有偉大的台北市民，「而且，我的背後沒有柯文哲、沒有馬英九，沒有那些我們曾經給他們機會，他們卻讓我們失望的人」。
陳時中說，只有他當選，台北市才會有一個全新的團隊，這就是這場選舉的意義。「你是要選一個市政滿意度每年都吊車尾的團隊，還是要選一個可以讓台北市再出發的團隊？你是要讓舊勢力班師回朝，還是要給全新的團隊一次機會？」相信偉大的台北市民、自由的台北市民，明天會做出有智慧的判斷。
陳時中說，當了908天的指揮官，看著自己身邊永遠在開會的專家團隊、看著沒日沒夜拚產能的口罩國家隊、看著拚到臉上都是口罩壓痕的第一線的醫護跟防疫人員，「這些夥伴，因為我的參選，他們的努力全部被抹殺。大家說這樣有公平嗎？」
陳時中表示，遇到這種情形，心裡沒有感覺是騙人的，「我心裡是非常的痛，這樣的雨，你看不到我的淚水，我的心裡都是痛」。但是，這場選舉也不是只要還自己公道，個人的榮辱真的也不是那麼重要。
拜託台北市民，如果這段時間，你以及你的親人曾經受到醫護人員的照顧，曾經戴過台灣製的口罩，曾經接種過疫苗，曾經跟公家機關連絡，「請不要因為我而抹殺了他們的努力」。有些人可以有不同的意見，但是，不要因為在政治上討厭陳時中，而抹殺了他們的努力，要給他們一個公道。
陳時中表示，明天就要選舉了，今天是最後一次談這些，「我真心希望，從明天開始，可以隨著選舉的結束，到此為止」。大家一起讓人民重新團結，重新前進。國家能夠團結，國家能夠進步，選市長才有意思。
陳時中說，自己當市長，對所有的人都要盡心盡力照顧，提出的每一個政策，就是為了這座城市的所有居民過更好、更方便、更安全的生活。「我會帶著愛與包容治理這個城市，政府多做一點，人民少煩惱一點，我們一起把事做好，台北更好，讓台灣共好」。
陳時中說，台北不要仇恨，也不需要仇恨，不需要懷疑，只要相信自己手中的那一票，相信這一票可以改變這個城市。2022年，台北會因為相信而偉大，請支持12號陳時中，請支持愛與包容、支持疼惜，支持良善的力量，支持溫暖的力量。
最後，陳時中表示，雨這麼大，跟大家約定明天晚上一樣在這裡，一起迎接勝利，實現對台北的夢想，一起努力讓台北更偉大、讓首都更進步。