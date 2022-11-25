青龍獎／《分手的決心》湯唯5度封后！有望韓國大滿貫
南韓年度最大電影界盛事「青龍電影獎」第43屆在今（25）日晚間盛大登場，最終由《分手的決心》一舉抱回3項大獎，包含最佳劇情作品、最佳男主角、最佳女主角，成為今晚最大贏家。更令人驚豔的是，拿下最佳女主角的中國演員湯唯，已經憑這部作品在韓國大型獎項5度封后，只剩下個月公布的大鐘獎，湯唯就能達成首位韓國大滿貫的華人影后。
娛樂中心/綜合報導
湯唯先是用韓文表示，謝謝青龍獎，非常開心能站在青龍獎的舞台上，接著秀出《分手的決心》的白色劇本，用中文表示：「我想感謝每一位幫助我們拍攝這部電影的人，我也想感謝讓我們這部電影最後上了大銀幕幫助我們的每一個人，我更要感謝走進影院去看我們電影的每一位觀眾。」
她說，「因為作為一個演員，一輩子等的就是一個好劇本、好角色，有時候要等幾個月、幾年，甚至幾十年，我真的很幸運，我等到了宋瑞萊，非常感謝所以我們在一起。」她也對著爸媽們喊話，如果有看到就把手機關上，「我希望你們能保護眼睛，以後拍出更好的作品請你們看。」隨後掌聲響起。最後湯唯開心地說，要把這個獎項帶回去給她女兒Doris，並送給大家飛吻，模樣俏皮又可愛，完全藏不住喜悅。（編輯：詹鎰睿）