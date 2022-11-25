UBA／臺師大閉門檢討祭出嚴防　單場只丟39分奪勝

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出身高苑工商的蔣浩文，過去3季UBA單場外線從沒超過3球，今天一口氣飆4球，過往單場得分更僅1場上雙，那是上季八強複賽對國體大拿16分，今天再飆17分，UBA生涯新高，與三分球新猷相輝映。
蔣浩文說：「謝謝新教練李秉鴻給機會，因教練肯讓球員自由發揮，展現才華，今天也不例外，先發21分鐘打得很順手。」
但蔣浩文說，上季預賽第一階段，他因傷沒打，第三階段傷癒歸隊打得也少，全季9場場均12.4分鐘，得2.9分3.9籃板1.3助攻，三分球合計18投中2。
他說：「這種數據，讓我信心全失，一度萌生不再打球的念頭，但本季李秉鴻教練接掌兵符後，我揮灑空間變大，有如重生，特別是今天找到手感，信心也回來，籃球路似又轉了個彎。」
他說，原先規畫是，明年6月畢業後，無意投入職籃選秀，反想回國中母校彰化伸港任教，無論當老師、教練都OK，因母校伸港教練楊榮傑有徵詢他回鄉服務的意願，他說可以考慮。
蔣浩文說：「家人及哥哥蔣浩偉都有給意見，但我得再從長計議，明年畢業後，回伸港任教或還投入選秀二選一。」他表示，出身目前效力SBL的哥哥蔣浩偉，從小與他聚少離多，但這一次，他會好好跟哥哥聊聊，重新評估是否投入選秀。另也提到個人最後一季UBA更重要，希望能殺晉四強。
教練李秉鴻說，昨晚輸輔大後，回去開會，防守做起，因而今天場上是五人團隊防守，且極成功，讓他很欣慰，如同抱著「欣賞」心態，看子弟兵的「防守秀」，真的太棒、讓人賞心悅目。
他說，臺師球員個人球技都ok，較缺的是經驗，但會愈來愈好，也盡量讓球員自行發揮，特別是進攻，更欣見這三場每場都有不同的人跳出來，今天更打出蔣浩文，他的投射能力很強，準頭也夠，期待他愈來愈好。