投票日好天氣回歸！北東有雨需帶傘 最佳「外出時間」曝
九合一大選今（26）日正式登場，中央氣象局表示，今日白天起，東北季風會稍增強，北部、東北部天氣稍涼，且北部、東半部地區還是會有些雨勢，但下午較趨緩，外出仍建議攜帶雨具，其它地區及澎湖、馬祖為零星短暫雨後多雲，整體天氣狀況和前幾日相比，可說穩定許多，南部地區不僅降雨少，高溫還有機會衝破攝氏31度，民眾可把握好天氣去投票。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠表示，今日上半天，北部、東半部受到東北風迎鋒面影響，早上開始就一直會有毛毛雨，但情況會比前幾天好轉，且降雨會隨時間拉長越來越趨緩，因此預估下午雨勢就會停下來，若想外出投票，下午時段會是一個好選擇，中南部地區預報上則大多維持多雲的天氣，偶爾會有一些零星短暫雨，但強度、雨區都不大。
溫度部分，氣象局表示，今天東北季風略微增強，全台各地低溫約為攝氏20~22度上下，高溫較昨日稍稍下降，北部地區攝氏24度，中部、東部地區攝氏26~27度，南部地區則是攝氏28~31度，早晚溫差仍大，早出晚歸須特別留意；而下週三（11/30）有一波較強的冷空氣報導，屆時中部以北地區低溫將下探至攝氏18~20度，其它地區則是攝氏21~22度。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也表示，預計下週三晚、週四（11/30、12/1）清晨氣溫降至最低，應注意好保暖。
此外，冬季即將來臨，氣象局表示，未來發布「低溫特報」時，除了以縣市為單位外，今將一併提供鄉鎮市區（含山地原住民區）低溫燈號資訊，民眾可由氣象局官方網站、生活氣象APP，查詢沿海、平原、山區等鄉鎮市區的低溫燈號情形，同時搭配體感溫度資訊，更清楚掌握寒冷程度。
氣象局指出，未來將依據低溫程度，以縣市為單位亮出黃、橙、紅三色燈號，黃燈是提醒短時間會出現10度以下低溫；橙燈提醒可能出現6度以下低溫，或持續維持較長時間的10度上下低溫；紅燈則是提醒有長時間出現6度以下的嚴寒低溫情況。