千萬床墊之亂未結束？「大S鍾愛海絲騰」官方帳號揭謎底
大S、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，「千萬床墊」意外成為焦點。對此，藝人賈永婕24日也曬出與海絲騰（Hästens）老闆的對話截圖，證實「千萬床墊」真相，「店家『沒賣過』千萬名床」，大S昨（25）日也轉發賈永婕貼文「默認真相」；不過，中國網友也發現海絲騰微信官方帳號曾發出「大S相關內容」，甚至表示「大S鍾愛海絲騰床具」。
娛樂中心／綜合報導
賈永婕昨（24）日在臉書曬出海絲騰相關人士的截圖，揭開汪小菲是否有購買「千萬床墊」一事的真相。從截圖可以看到，對方表示「海絲騰對客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測，深感抱歉」。
賈永婕也回應「我懂，我也了解，所以是媒體揣測，實際上貴公司沒有賣出千萬的名床給汪小菲，希望一切歸於平靜，不要造成節外生枝的困擾」，而大S昨日也轉發在臉書貼文、限時動態上，似乎認同此說法，也間接證實並沒有「千萬名床」一事。
不過，就有中國網友發現，海絲騰的中國微信官方帳號，在2021年有一篇宣傳文章，表示「美容大王」大S以優秀的凍齡少女顏征服了很多網友，大S嚴格控制自己的作息，保持21點入睡，「充足良好的睡眠不僅是美容界的鐵律，也是人調整精神狀態的關鍵」，更提到「這下，謎底揭開了——安以軒和大S，都鍾愛著海絲騰床具」，該篇文也引起網友熱議。（編輯：郭佩蓉）