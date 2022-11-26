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E-2D預警機每架破百億　軍方買不買傷腦筋

▲美國海軍E-2D鷹眼(Hawkeye)空中預警機。(圖／美國海軍官網)
▲美國海軍E-2D鷹眼(Hawkeye)空中預警機。(圖／美國海軍官網)

記者呂炯昌／台北報導

空軍屏東基地編號2503的E-2K預警機，昨日上午實施例行訓練任務，於11點08分降落時因起落架故障而改以機腹著地，飛機偏離屏北跑道，機組人員均安。2503號預警機25年前也曾因為飛行員忘記放下起落架而以機腹著地，據稱花費近億元維修。事實上，國防部考慮購買美軍最先進的E-2D預警機，但是每架金額超過4億美金(約120億台幣)，買足6架要花上近700億元，買不買都讓軍方傷腦筋。

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E-2D與國軍現役E-2K最大差別為航電與雷達性能大幅提升。為有效提升飛行組員的任務效率與減輕操控負擔，E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawk Eye/AHE）預警機換裝20吋液晶平面顯示器的新型任務面板，駕駛艙也改用3具17吋液晶平面顯示器，取代過去的傳統儀表。另外，E-2D也強化抗電子干擾（Counter Electronic Attack/CEA）與電子支援（ESM）能力等。

E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達（AESA）/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。

因應中共隱形戰機成軍與共機不斷擾台，加上空軍現役預警機服役平均達20年，國軍在去年規劃採購6架E-2D預警機，但單機架價格高達4億美元以上，購買6架金額就要700億台幣，由於空軍尚有66架F-16V戰機、MQ-9B無人機、愛國者增程型飛彈採購案，在預算排擠下，國防部也為預算傷腦筋。

今年3月15日，民進黨立委林淑芬在立法院總質詢，質問國防部長邱國正，是否應該採購6架可偵測中共殲-20戰機的E-2D預警機？邱國正當時答覆表示，地面機動雷達的隱蔽性佳、活動力強，但如果功能一樣，「我當然選陸上機動雷達。」換言之，國防部對空軍採購新型預警機，持保留態度。

另外，今年2月俄烏戰爭爆發後，美國以訂單因戰爭排擠為言延遲售台M109A6自走砲，希望台灣打非對稱作戰，能買更多精準彈藥，而非載具，E-2D預警機採購案恐遭美國拒絕。

▲編號2503號機E-2K空中預警機因起落架故障，機腹著地降落偏離跑道。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲編號2503號機E-2K空中預警機因起落架故障，以機腹著地降落偏離跑道。(資料照／記者呂炯昌攝)

空軍E-2K預警機機腹著地　25年前曾因忘記放起落架落地

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