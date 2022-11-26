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九合一選舉國際關注！外媒分析「中國因素」影響多寡

▲台灣九合一選舉於今（26日）正式登場，圖為總統蔡英文前往投票所。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣九合一選舉於今（26日）正式登場，圖為總統蔡英文前往投票所。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣九合一選舉於今（26日）正式登場，將選出直轄市（6都）之市長、議員、里長、山地原住民區長／區民代表；13縣3市之縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長／里長；而且有關18歲公民權修憲複決公投也包含在內。有外媒分析稱，本次選舉雖不是總統大選，但在兩岸緊張的局勢下，仍會影響未來的對中關係走向，但也有分析指，中國因素在本次選舉的占比不算太高。

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英國《衛報》報導，這場每4年1次的選舉，被部分人士稱為「台灣的期中選舉」，是在2024總統大選前，對執政黨支持率的關鍵考驗，而中國對台灣的主權聲索已成為競選活動的核心，此次選舉亦是自北京對台大規模軍事行動升級以來，首次的全國性投票。

報導指出，地方選舉通常會著重在社會福利、住房和能源等國內民生問題，但隨著兩岸緊張升溫，似乎已演變成對抗北京、向全球表明台灣民主不會屈服於威脅的選舉，圍繞著親中、台灣主權等議題的討論持續上演。

《英國廣播公司》（BBC）則提到，隨著台灣成為美中之間更大的地緣政治熱點，今年的九合一選舉也引起了全球關注。此外，這次選舉還涉及將投票年齡降至18歲的全民公投，有可能會改變目前只有20歲以上的人可以投票的規定。

報導聲稱，越來越多的台灣年輕人似乎都開始具備政治意識，這可從2020年的投票率創歷史新高看出。不少受訪的年輕人都告訴《BBC》，自己直接受到「中國威脅」的驅使，而今年確實也是充滿國安考量的1年，因為發生俄烏戰爭、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京不滿、中國國家主席習近平於二十大後取得連任等事件。

報導引述台灣外交部長吳釗燮等人的聲明，認為來自中國的選舉干預比以前少，不像之前那樣普遍，不排除是因為北京忙於處理自己的國內問題，如持續飆升的新冠病例、清零政策爭議等。

不過《美聯社》則指出，雖然國際觀察員和執政黨，試圖將選舉與台灣的生存威脅聯繫，但不少台灣當地專家認為，中國因素在本次選舉發揮的作用並不大，因為選民更多聚焦的是地方的政策改善，也很少有人提到北京為回應裴洛西訪台，而於8月舉行的大規模環台軍演：「國際社會把賭注提高得太高了，他們已經將地方選舉提升到國際水平，甚至還涉及台灣的生存。」

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