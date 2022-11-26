汪小菲緊咬大S「2018年就外遇」！網挖證據：那年她流產
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，汪小菲被大S追討積欠的500萬贍養費以後，在微博上暴走多日，其母張蘭隨後也加入戰局。不過23日才「求和」的汪小菲，昨（25）日又再度發文，緊咬大S「2018年就和具俊曄搞在一起」。對此，網友也挖出大S、汪小菲4年前一起上節目的恩愛畫面，且當年大S第三胎還流產，認為他真的太離譜。
娛樂中心／綜合報導
汪小菲昨日在微博發文，「這個數字算個屁，我有能力掙就能照顧好這個家，但妳能不能讓一個人萎縮玩藝兒（猥瑣玩意兒）給我出去」，疑似指具俊曄，又緊咬大S外遇，「我當時還奇怪呢，原來你們2018年就搞一起了，我不想會（回）去，我都替我丟人」。
不過汪小菲看到網友的猜測便緊咬大S在2018年外遇，讓大批網友既傻眼又無言，因為大S在2018年5月懷上第三胎，豈料因為胚胎發育不全不幸流產。後來，大S身體都未恢復完全，便陪汪小菲到北京錄製夫婦實境節目《幸福三重奏》，幾乎整整一年的時間都在上中國綜藝節目。
時間來到2019年2月14日情人節，大S當時還在微博上對汪小菲表白，2018年到2019年之間，大S的微博也幾乎都是一家四口溫馨甜蜜的照片；但汪小菲如今卻聽信網友猜測，一口咬定大S在2018年就出軌，讓中國網友也看不下去，「汪小菲真的是...服了，一點智慧都沒有」、「真是刷新我的認知了，還敢說18年在一起了」、「18年不是剛流產嗎」、「你還好意思說大S，你對得起良心嗎」、「太離譜吧」。
而針對汪小菲緊咬婚內出軌一事，大S在23日便在聲明中回擊，「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好。維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌」。（編輯：郭佩蓉）