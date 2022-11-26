越南投資夯掀回台掛牌及招商潮　專家提醒台商3策略布局

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，台灣屬於亞洲重要資本市場之一，越南台商在全世界是數一數二密集的優質企業，根據KPMG的經驗，如何在變動的環境中掌握商機與因應挑戰，尤其是近幾年來的ESG議題，更是企業必須面對的重要課題。視為全球供應鏈的重要環節的越南台商，在自我提升免疫系統之際，可進一步思考透過資本市場來發展業務，除解決企業發展所需要的資金，為公司永續經營獲得長期且穩定的融資渠道。另外也藉由KPMG的升級輔助，提升企業體質，為資本市場注入新動能。
KPMG安侯建業海外業務發展中心主持會計師吳政諺則認為，越南企業對供應鏈的看法，市場風險及營運與業務即時可見度屬當前最大的挑戰，多數企業優先導入數位平台以提高供應鏈績效，相反的人才留任配套規畫上仍有待強化。另外，面臨不能忽視的環境保護及永續經營思維，持續關注再生能源的外加性、在地性、可驗證性，以確實設定及達成減碳目標，並提出能源效率提升具體方案，擴大在供應鏈中的減碳影響力。
根據國際貨幣基金（IMF）最新公布預測，越南今年經濟增長6%，成為全球增長率最高經濟體之一，不論是未來產業升級或是企業持續成長獲利，都讓各界十分看好。KPMG越南所稅務部副總經理阮清秀認為，越南政府針對許多產業提供各項鼓勵優惠措施，包含：教育、醫療保健、高科技、環境預測、科學研究、基礎設施、農業和水產品加工，另外，近幾年也相當著重的軟體設計和可再生能源等相關投資產業優惠。
針對大型製造，若投資規模達到6兆越南盾以上，獲得投資許可後3年內撥付到位，並符合自產生營業收入起算4年內，每年營業收入達到10兆越南盾；或自產生營業收入四年內，至少僱傭3000名員工，則享有相關優惠。投資規模達到12兆越南盾以上，獲得投資許可後5年內撥付到位，並採用高科技法、科技與技術法特定的技術。
阮清秀認為，越南在外國投資的政策上也大幅開放，除了提供更完整的優惠措施，在進入越南市場後，不管在營運面的規劃是否與當地市場結合，或是外銷至海外市場，也搭配企業提供完善的稅務規劃，將開啟公司應有的利潤模式。