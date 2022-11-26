9合1選舉！候選人早鳥完投 高雄男稱看不懂選票怒撕毀
九合一選舉今（26）日投開票，投票時間自上午8時到下午4時。雖然部份地區天氣下著小雨，但諸位市長候選人一早8點便相繼現身投票所，並陸續在上午11點前完成投票，齊聲呼籲民眾一起出門投票，而當媒體問及心情，個個都稱昨晚睡很好、很飽。上午各地投票所進行投票大致順利，僅彰化縣傳出有候選人在投票所外發放飲料，而高雄則有男子稱看不懂公投票又沒人理，憤而撕毀公投票。
記者黃韻文/綜合報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲選前一夜在臉書透露自己非常焦慮，因此今天一早8時便與妻子陳佩琪，拿著選票一同現身投票所；同樣「早鳥掛」的還有民進黨新北市長候選人林佳龍、民進黨高雄市長候選人陳其邁，都是一早8點左右就急赴投票所投票。
民進黨台北市長候選人陳時中則是一身輕便，今早和兒子一同前往公館水源區民活動中心投票，並透露昨晚睡得很好，只是在接受媒體聯訪時，不掩一臉疲憊；行政院長蘇貞昌則和夫人詹秀齡共同出席投票，並感動「台灣有投票權是非常幸福的一件事情」，呼籲民眾踴躍投票。
總統蔡英文約早上9點才現身新北市永和秀朗國小，並稱「這是憲政體制中重要一步」，鼓勵民眾無論天氣如何，都要踴躍投票。國民黨台北市長候選人蔣萬安在9時30分現身大直永安國小投票所，現場已聚集許多媒體等候，不過蔣萬安花約5分鐘就完成投票，還笑說待會得順道買早餐回去給太太吃。爭取連任的新北市長侯友宜，在9時35分抵達投開票所，穿著休閒且神情同樣一派輕鬆。
至於民眾黨台北市長候選人黃珊珊，反而是先在臉書PO出早餐打卡，不急不徐吃飽後，直至上午10時30分，才和媽媽一同現身投票所完成投票，面對媒體詢問接下來的行程，同樣也不急著到競選總部等待開票結果，而是打算先去修車、買牙膏。
上午各地投票所進行投票大致順利，僅彰化縣傳出有候選人在投票所外發放飲料，經選務人員發現制止不理，最後由警方會同選監人員處理，已平和排除狀況。而高雄市大社區投開票所則有一名67歲的嚴姓男子將選票撕毀選票，據了解，嚴男撕毀的選票是「公投票」，他指稱自己不懂公投內容，但詢問現場工作人員都沒人理會，才憤而撕毀公投票。