恩愛到一半「老公為了這事」收工秒睡！女星怒：我正開心
藝人楊昇達和伊林名模老婆若綺去年8月結婚，近日夫妻倆上節目聊另一半的「控制欲」，若綺也控訴楊昇達不僅會嚴格要求她的作息，某次兩人房事做到一半，老公竟然還說「12點了，該睡了」，使她氣得大罵「我正開心欸」，也讓在場來賓全笑翻。
娛樂中心／綜合報導
楊昇達和若綺近日上節目《小姐不熙娣》暢談另一半的控制欲；若綺透露，楊昇達對於作息時間非常要求，像是最晚10點半以前一定要洗澡，「因為若是太晚洗澡，身體的熱氣和濕氣上來，緊接著直接睡覺的話，對身體非常傷」，讓主持人小S傻眼直呼「I Don’t care（我不在乎）」。
不僅洗澡時間要管，楊昇達還規定「12點以前一定要睡覺」，讓若綺無奈直呼，「我跟他交往9年，我終於力爭，我從12點，變成12點15分、12點半，到現在最晚可以12點45分睡覺」，若不在這個時間以前上床睡覺，老公就會非常生氣；楊昇達則解釋，「因為晚上11點到凌晨2點是肝的修復時間，要把握修復的黃金時間」，小S聽完也開玩笑直回「我告訴你，我不但不睡覺，我還要喝一杯紅酒」。
最後，若綺更爆料自己某天晚上11點多向老公求歡，豈料老公竟然先警告她「超過12點我就不理妳囉」，但若綺堅持要，後來夫妻行房到一半，楊昇達聽到鬧鐘鈴聲竟然就突然停止，還說「收工！師姐，收工囉」，接著就倒頭睡，讓若綺氣得大喊「我正開心欸」，在場來賓也超傻眼。（編輯：郭佩蓉）