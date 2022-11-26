瑤瑤分手5年韓籍男友爆哭！忍痛割捨愛犬：牠比較愛他
36歲女星瑤瑤（黃喬歆）和韓國籍男友李振遠（Andy）因金錢觀價值差異，7月決定分手，男友返回韓國時將一起養的愛犬帶走，讓瑤瑤相當心痛，錄製《小姐不熙娣》時忍不住淚崩，放聲大哭表示願意放手的主因就是「牠比較愛我男朋友」。
記者江芷稜/綜合報導
瑤瑤和男友交往近5年，還一起養狗、買房子，似乎有意論及婚嫁，沒想到說好一起付房貸時，男友卻因韓幣幣值下跌，遲遲不願付錢，還認為房子登記在瑤瑤名下，未來房價增值都是女友獲利，覺得被佔便宜。因為文化及價值觀差異，雙方為此討論許久難獲共識，7月時李振遠有事要返回韓國，瑤瑤決定忍痛斬斷多年感情。
瑤瑤心痛表示，男方搬出家裡時哭了很久，而且愛犬比較偏愛李振遠，平常一起呼喚測試牠，狗狗永遠奔向男友身邊，自從男友搬離後，寵物半夜睡不安穩，一有風吹草動，就會起身等待男友返家，讓她心痛不已，決定放手讓狗狗跟男友回韓國。
瑤瑤歷經情變暴瘦，在節目上首次透露分手主因，情緒相當激動，強調自己真的很愛狗，捨不得牠離開，哭得上氣不接下氣，聲音都變調了，小S要她不如直接哭出來，在場來賓都很心疼。不過瑤瑤坦言雙方依舊保持聯絡，舊愛甚至要求復合，讓這段跨國戀曲仍保留一線希望。