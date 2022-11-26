鍾東錦些微領先徐定禎！苗栗人焦慮等候：第一次這麼激烈
2022九合一大選今（26）日下午已經完成投票，長期由國民黨執政的苗栗縣這次戰況激烈，包括從國民黨脫黨參選的議長鍾東錦、民進黨候選人徐定禎、國民黨推派的謝福弘、時代力量宋國鼎，經過近半年的攻防後呈現4強鼎立的現況。苗栗此次3大票倉在苗栗市、頭份市和竹南鎮，總票數部分，此次預計拿下11萬票即可當選。而下午4點開票後，鍾東錦在苗栗市的競選總部除了有大批媒體等候結果，也湧入一些鄉親搶著和鍾東錦拍照、簽名，激動的喊著「縣長好」，更有競總員工表示「第一次看到苗栗選舉這麼備受關注。」
記者張志浩/苗栗報導
詳細分析數據可知，苗栗地區投票人數最多的為頭份市，有8萬3648位選民其次則為苗栗市7萬1277人、竹南鎮6萬8814人，在2018縣市長選舉中，現任縣長徐耀昌以17萬5756票，57.74%的得票率，勝過徐定禎11萬2704票，37.02%，不過此次由於國民黨內部分裂，加上4強角力，預期當選人票數可能會因「分票」甚至「棄保」等出現下修的情況。
鍾東錦競選總部傍晚4點開票後，就有不少支持者到場等待結果，看見鍾東錦身影時更快步跑上前拿出帽子合影、簽名，鍾東錦也來者不拒；還沒開票就到現場的張小姐表示，「身為苗栗人，感覺這次的選舉比往常還激烈，一個黨分出兩個候選人，難免會擔心自己支持的候選人票數被影響，太緊張了，但還是對鍾東錦很有信心，也希望選舉過後大家都能一起為苗栗的未來努力，不要再有各種抹黑、批評。」
截至傍晚4點30分為止，苗栗縣長各候選人票數依序為，鍾東錦3034票、徐定禎1687票、謝福弘715票、宋國鼎569票、吳盛聖119票。
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