IG刪光班艾佛列克！珍妮佛羅培茲突發影片「宣告喜訊」

好萊塢女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今年7月與班艾佛列克（Ben Affleck）結婚，這是她人生的第4段婚姻。日前珍妮佛羅培茲在IG上傳一段和班艾佛列克的甜蜜影片！但在23日她卻無預警「清空IG」，就連大頭貼也換成全黑，令網友十分錯愕！25日珍妮佛羅培茲突然發出一段影片，宣告即將發行最新專輯《This is Me⋯Now》，紀念她的排行榜冠軍專輯《This Is Me⋯Then》發行20週年，消息一出令粉絲嗨翻天。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲喬許杜哈莫（左）、珍妮佛羅培茲，在《劫婚大作戰》片中遇上歹徒襲擊。（圖／車庫娛樂提供）珍妮佛羅培茲曾演出過多部結婚戲，前一次就是今年與歐文威爾森（Owen Wilson）合演的《娶我吧！》，幾乎可以說是「新娘專家」！電影《劫婚大作戰》（Shotgun Wedding）已經是珍妮佛羅培茲生涯，第8次在大銀幕演出結婚戲，在片中她可不是打扮得美美的就可以，她還要跟歹徒展開對決，槍戰、格鬥、爆破一應俱全，製作團隊為此特別打造28套不同材質的同款禮服，以因應片中各種追趕跑跳、手撕禮服的場面。▲珍妮佛羅培茲（左）在片中穿婚紗與歹徒展開對決。（圖／車庫娛樂提供）▲珍妮佛羅培茲（左）、喬許杜哈莫在小島舉行豪華婚禮。（圖／車庫娛樂提供）由《脫稿玩家》製片團隊打造的愛情動作喜劇《劫婚大作戰》即將在台上映，本片由《歌喉讚》導演傑森摩爾 （Jason Moore）執導，找來珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與《變形金剛系列》喬許杜哈莫（Josh Duhamel）主演。故事描述一對新婚夫妻即將在小島舉行豪華婚禮，這時突然冒出一群歹徒劫持了雙方親友，兩人因此面臨生命和感情的雙重考驗。相差26歲人妻！布萊德彼特新歡激似「年輕版裘莉」強尼戴普是對的 安柏赫德「路邊解放」監視器畫面流出《黑豹2》變種人納摩登場 旱鴨子演員爆「說謊原因」胖艾美1年暴瘦36公斤備孕 奇蹟似「雙喜臨門」迎新生命