快訊／苗栗縣謝福弘宣布敗選！感謝支持者150天奮鬥陪伴
九合一選舉今（26）日進行投票，各縣市開票結果陸續出爐，選前被視為「72年來最激烈」的苗栗縣長選舉，反而在下午4點開票後的1小時，脫黨參選的議長鍾東錦就一路領先，而國民黨推派的候選人謝福弘則在約莫在傍晚5點30分已自行宣布敗選，並發表感言，感謝支持者過去150多天的奮鬥陪伴。
記者張志浩/苗栗報導
謝福弘表示，「感謝在競選總部關心的鄉親朋友，也感謝各鄉鎮這麼多支持在陪福弘走過這150多天的奮鬥歷程，這段時間謝福弘堅持用正當的方向選舉，每句話、每項政見都是誠實負責地面對選民，想要給大家更幸福的未來藍圖，雖然最後結果顯示福弘的努力還不夠，沒有將我們的理念傳達到更多鄉親與縣民，獲得更多的肯定與支持，但選舉就在競爭當中為民眾承諾改革、承諾進步，承諾更好的未來，我們希望當選的候選人依照政見發表會的發表與承諾，來照顧苗栗縣的縣民，這才是我們苗栗縣之福。」
謝福弘說，「雖然我們在這場選戰當中不能英雄式地歡呼，但是我們在過程中能像勇者一樣吶喊出我們希望讓苗栗更好的心聲。謝福弘與每一位支持的鄉親都是深愛苗栗的，未來我們也會與苗栗縣民站在一起，發揮制衡、監督的力量，也期望當選的候選人未來能傾聽苗栗人的心聲，讓支持不同黨派的苗栗人都能擁有更好的生活。」
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