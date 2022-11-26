巷仔內／棄保奏效！高虹安吸藍票勝選　民眾黨插旗新竹市

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雖然新竹市人口組成以閩南人為主，但過往選舉仍多由國民黨佔盡優勢，直到2014年民進黨籍的林智堅當選新竹市長，並於2018年以近半選票連任，基層版圖才稍有變動，即便如此，仍普遍被認為藍大於綠。
此次市長選舉，高虹安幾經猶豫、思量，最終接受民眾黨徵召，空降新竹參選市長。雖非像2位對手都與新竹有淵源，但因透過民眾黨網路支持者造起聲勢，加上營造的「科技人」形象與新竹市民頗為契合，都讓高在參選之初就受到廣大關注，隨著選戰進展，也持續轉化為支持度。
選戰過程中，高虹安先爆出涉論文抄襲，又有戰學歷等諸多狂妄發言，以致45萬人口的新竹市選情，成了全台灣關注的焦點之一。接著，高虹安又被爆出涉嫌貪汙等爭議，確實讓其原先極高的聲勢有所下跌。
同時，沈慧虹持續提出政見，也主打延續林智堅執政，更針對高虹安的爭議猛攻，不過始終並未有爆炸性的突破；另外，林耕仁雖對高提出諸多質疑，在選前接連下猛藥爆料，但仍舊無法脫離被棄保的命運。
今日藍營支持者棄掉「正規軍」林耕仁，轉投同樣擁有泛藍背景的高虹安，在基本盤藍仍舊大於綠的新竹市「棄保奏效」，是高虹安勝出的主因。
另外，此次選舉結果或許不能直接認定新竹市民否定林智堅、民進黨的8年執政，但高虹安的科技形象確實打動新竹人，而新竹市民的平均年紀更是全國最低，求新、勇於改變的特質表露無遺。
不過，高虹安雖然當選，但其涉嫌貪汙的爭議恐有法律問題，除了可能持續重挫高虹安的個人聲譽外，恐也不利其未來政治生涯，新竹的政壇在爭議連連的高虹安入主市府後，預料會再生風波。