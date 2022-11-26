鍾東錦票數逼近7萬！一路領先徐定禎 支持者嗨喊縣長好
2022九合一大選今（26）日下午完成投票後，各票所陸續開票，選前被視為「72年來最激烈」的苗栗縣長選舉，反而在下午4點開票後的1小時，脫黨參選的議長鍾東錦就一路領先，目前截至晚間6點為止，鍾東錦票數已經逼近7萬票，領先民進黨徐定禎達2萬票，而國民黨的謝福弘則是約莫傍晚5點就宣布敗選，各票所結果陸續出爐後，在鍾東錦苗栗市競選總部的支持者也難掩興奮情緒，高喊「縣長好」、「鍾東錦凍蒜」，而鍾東錦本人則是早早就到總部內，神情老神在在，競選團隊也宣布，預計票數突破11萬的門檻後，就有機會出面自行宣布當選。
記者張志浩/苗栗報導
鍾東錦在傍晚5點過後開始拉開與其他候選者的票數差距，其中僅部分海線鄉鎮由徐定禎取勝，其餘山線幾乎所有鄉鎮都由鍾東錦拿下，包括苗栗市39個里也全數獲勝。
隨著開票進行，鍾東錦在苗栗市的競選總部也湧入越來越多支持者，並在現場高聲吶喊「縣長好」、「苗栗願景，前程似錦，縣長就選鍾東錦」，場面十分熱鬧；而現場鄉親也向記者表示「這不只是屬於苗栗縣的勝利，也是全台灣的勝利，鍾東錦超越藍綠，跨越黨派，很高興大家做出正確的決定。」
截至晚間6點為止，苗栗縣長各候選人票數依序為，鍾東錦69282票、徐定禎48665票、宋國鼎20014票、謝福弘18960票、吳盛聖2768票。
《NOWnews今日新聞》開票直播連結
https://youtu.be/FoFQdcKzv_Y