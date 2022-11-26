謝龍介感謝黃偉哲「我們打了美好一仗」　親曝下一步

九合一地方大選今（26日）下午4點開票，國民黨台南市長候選人謝龍介與民進黨候選人黃偉哲，得票數分別為17萬867票及19萬1533票，謝龍介晚上6點54分，現身競選總部宣布敗選，並恭喜黃偉哲市長連任成功，「謝謝一路陪我們走過大街小巷的鄉親，揮揮手，我們感動在心頭！」
記者楊穎軒／台南報導
謝龍介表示，台南市民做出最終的選擇跟裁判，恭喜黃市長連任成功，投票的結果和過程也顯示市民想要改變，這是一個城市可以再度偉大的開始，「結果就是一個事實，選舉就是尊重事實，所以祝福台南市、台南市民，謝謝黃市長，我們打了一場美好的戰爭！」
此外，謝龍介向黃偉哲喊話，期許對方未來4年會比過去的4年更進步，被問到下一步怎麼走，謝龍介說：「沒有下一步，我們會繼續關心這個城市，很多鄉親提出很多建議，對城市的發展都是正面的，我會把這些建議整理起來，我們黨籍還有很多民意代表，會在議會中提出這些建言！」
謝龍介上台接受支持者歡呼，坦言心情一定不太好，但這是一個公平的選舉，大家也看到台南想改變，「小弟打拚不夠，讓大家失望了！我永遠愛惜、疼惜這個城市，愛這個土地，謝謝所有鄉親的相挺，繼續留守、愛護台南！」
雖然敗選，謝龍介說，自己從頭到尾一本初衷、沒有改變，呼籲台南市民、兄弟姊妹疼惜謝龍介，未來4年也要愛惜；疼惜黃偉哲，期待對方未來4年會比過去做得更好，最後再度公開祝福黃偉哲。