承認敗選！陳時中致電祝福蔣萬安　籲支持者續挺蔡英文

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陳時中約莫18時59分，在2個兒子、競選主委陳建仁、競選總幹事吳思瑤、政策召集人管碧玲、發言人莊瑞雄、政策團隊吳玉琴、機要柯美妃等人陪同下登台，向現場支持者承認敗選。
陳時中一上台就表示，「我讓大家失望了」，謝謝幾個月來大家期待的眼神，自己多麼希望可以實現與大家共同的夢想，帶領城市前往改變的方向。 台北市民選擇另一位候選人當未來的市長，「希望大家和我一起祝福蔣萬安，台北是我們熱愛的故鄉，無論在甚麼樣的情況下，我們都會真誠祝福他」。
陳時中也說，自己已經打電話給蔣萬安，選舉大家都努力過了，「我希望他好，他治理越好，就會讓台北更好，我也懇請大家團結，成為熱愛的故鄉台北的力量」。台北應該超越政黨分歧， 呼籲大家一起給蔣萬安支持。
「面對2022市長選舉敗選，是我自己努力不夠，我向大家致上最深歉意，很抱歉我努力不夠」，陳時中表示，大家失望但不能絕望，民進黨在台北市選輸很多次，但要擦乾眼淚站起來。
陳時中也說，「對我來說，參選台北市長是不可思議的旅程」，感謝這麼多位好朋友，還有在台上身邊的各位，陪自己走過人生最難忘的100多天。對於大家的熱情跟殷情，自己很感謝也很抱歉，「我一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打了最美好的一仗，我會永遠記住大家」。
陳時中說，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，如同選前之夜所說的，「我真心希望明天開始，那些對防疫成果的抹黑跟攻擊，隨選舉結束到此為止」，也請大家支持蔡英文，「我們敗而不潰，要把台灣穩住，不能為了一次地方選舉失敗亂了陣腳」。