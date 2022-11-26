鍾東錦大勝！直呼「黑心比黑道恐怖」 重返國民黨留伏筆
2022九合一大選今登場，本次備受關注的苗栗縣選舉，稍早由從國民黨脫黨參選的鍾東錦在票數超過11萬票後，自行宣布勝選，回顧開票過程，鍾東錦可說是一路領先，並在下午5點過後拉開與民進黨候選人徐定禎的票數，而國民黨推派的候選人謝福弘票數始終拉不上來，甚至落後時代力量宋國鼎。鍾東錦當選後，現任苗栗縣長徐耀昌也表示，未來將持續陪伴鍾東錦進入縣府爭取支援。鍾東錦則是強調，不知道自己為何會被貼上黑道的標籤，認為「黑心比黑道更恐怖」，並感謝鄉親們給他這個機會，未來會繼續將加倍努力為苗栗市政努力。
記者張志浩/苗栗報導
鍾東錦致詞時表示，從年輕時他就一直是逆風前行，選舉期間也是風風雨雨，自己也早已習慣在逆境中奮鬥，而勝選最要感謝的就是苗栗縣長徐耀昌以及不離不棄的家人，「既然苗栗鄉親願意給我這個機會，我也會加倍努力延續徐縣長的市政。」
勝選後鍾東錦也再次回應過去藍綠陣營攻擊他有黑道背景的事件，他表示「我不知道什麼叫黑道，我去年12月還是國民黨公投的英雄，轉眼就變黑道，我真的搞不清楚，黑心比黑道更恐怖，不過也就是有人黑心，才成就今天的選舉。」
至於未來會不會重回國民黨，鍾東錦則表示這不是個問題，因為自己和國民黨的訴訟結果12月即將揭曉結果，並強調國民黨當初在提名時有一些失誤，程序也不夠完備，「若12月法官裁定自己還是有國民黨籍，就沒有回不會去的問題。」