中選會完成九合一選舉開票　縣市首長、政黨得票席次看這

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在當選名額及各政黨當選席次部分，直轄市長應選名額6人，中國國民黨當選4席，包括台北市、新北市、桃園市、台中市；民主進步黨選2席，包括台南市、高雄市。
在縣市長部分，應選名額16人，實際選出15人，其中中國國民黨當選9席，包括宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣、基隆市、連江縣；民主進步黨當選3席，包括嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；台灣民眾黨當選1席，包括新竹市；無黨籍及未經政黨推薦當選2席，包括苗栗縣、金門縣，其中嘉義市市長選舉因有候選人死亡，定於今年12月18日重行選舉。
在直轄市議員方面，應選名額377人，中國國民黨當選167席，民主進步黨當選152席，新黨當選1席，台灣團結聯盟當選2席，無黨團結聯盟當選6席
時代力量當選1席，社會民主黨當選1席，台灣基進當選2席，台灣民眾黨當選6席，無黨籍及未經政黨推薦當選39席；縣市議員則應選名額533人，中國國民黨當選200席，勞動黨當選1席，民主進步黨當選125席，綠黨當選1席，親民黨當選2席，台灣團結聯盟當選1席，無黨團結聯盟當選1席，時代力量當選5席，台灣民眾黨當選8席，正神名黨當選1席，無黨籍及未經政黨推薦當選188席。
鄉鎮市長應選名額198人，中國國民黨當選75席，民主進步黨當選35席，無黨籍及未經政黨推薦當選88席。直轄市山地原住民區長應選名額6人，中國國民黨當選1席，無黨籍及未經政黨推薦當選5席。鄉鎮市民代表應選名額2089人，實際選出2088人，其中中國國民黨當選289席，勞動黨當選1席，民主進步黨當選123席，時代力量當選1席，台灣民眾黨當選9席，台灣澎友黨當選1席，無黨籍及未經政黨推薦當選1664席。另澎湖縣望安鄉第2選區，因有候選人同票，須投票日後抽籤決定。
直轄市山地原住民區民代表應選名額50人，其中中國國民黨當選5席，無黨籍及未經政黨推薦當選45席。村里長原應選名額7748人，實際選出7740人，其中中國國民黨當選953席，民主進步黨當選226席，中華統一促進黨當選2席，人民民主黨當選2席時代力量當選1席，全國人民黨當選1席，台灣民眾黨當選3席，統一聯盟黨當選1席，無黨籍及未經政黨推薦當選6551席。
另桃園市八德區廣隆里、高雄市三民區灣愛里、苗栗縣公館鄉福基村、雲林縣勅桐鄉六合村、雲林縣元長鄉內察村、嘉義縣大林鎮內林墨、嘉我縣民雄鄉典黑村、屏東縣長治鄉德成村，有候選人同票，須投票日後抽籤決定〉。
李進勇最後強調，當選人名單應由選舉委員會審定公告，其中直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員當選人名單，中選會定於12月2日審定公告；鄉鎮市長、原住民區長、鄉鎮市民代表、原住民區民代表、村里長當選人名單，分别由各該直轄市、縣市選舉委員會審定公告。
根據中選會公布的開票結果，21縣市首長當選人得票數及得票率如下：
台北市蔣萬安（國民黨）得票數575590票 得票率42.29%
新北市侯友宜（國民黨）得票數1152555票 得票率62.42%
桃園市張善政（國民黨）得票數557572票 得票率52.02%
台中市盧秀燕（國民黨）得票數799107票 得票率59.35%
台南市黃偉哲（民進黨）得票數433684票 得票率48.80%
高雄市陳其邁（民進黨）得票數766147票 得票率58.10%
基隆市謝國樑（國民黨）得票數96784票 得票率52.92%
新竹市高虹安（民眾黨）得票數98121票 得票率45.02%
新竹縣楊文科（國民黨）得票數1636624票 得票率63.36%
苗栗縣鍾東錦（無黨籍）得票數124603票 得票率42.66%
彰化縣王惠美（國民黨）得票數369133票 得票率56.75%
南投縣許淑華（國民黨）得票數154256票 得票率55.99%
雲林縣張麗善（國民黨）得票數207519票 得票率56.57%
嘉義縣翁章梁（民進黨）得票數171777票 得票率62.85%
屏東縣周春米（民進黨）得票數217537票 得票率49.09%
宜蘭縣林姿妙（國民黨）得票數119421票 得票率50.76%
花蓮縣徐榛蔚（國民黨）得票數96645票 得票率64.73%
台東縣饒慶鈴（國民黨）得票數68661票 得票率61.22%
連江縣王忠銘（國民黨）得票數4337票 得票率50.99%
金門縣陳福海（無黨籍）得票數23248票 得票率49.34%
澎湖縣陳光復（民進黨）得票數18,777票 得票率36.64%
縣市首長政黨得票數及得票率如下：
國民黨 得票數569萬8348票 得票率50.03%
民進黨 得票數474萬0687票 得票率41.62%
民眾黨 得票數16萬9459票 得票率1.49%
時代力量 得票數7萬0503票 得票率0.62%
21縣市首長選舉各縣市投票率如下：
台北市 67.70%
新北市 56.60%
桃園市 59.46%
台中市 60.01%
台南市 58.68%
高雄市 58.61%
新竹縣 58.98%
苗栗縣 67.20%
彰化縣 64.91%
南投縣 69.08%
雲林縣 67.35%
嘉義縣 67.32%
屏東縣 67.18%
宜蘭縣 64.28%
花蓮縣 57.56%
台東縣 64.79%
澎湖縣 58.49%
金門縣 39.32%
連江縣 72.99%
基隆市 60.61%
新竹市 62.94%