公投結果出爐！18歲公民權修憲案 564萬同意票仍未通過
九合一選舉與憲法修正案公民複決今（26）日進行公民投票，並自下午4點進行開票，中選會在晚間11時左右公布最後開票結果，其中攸關18歲公民權的修憲複決案，同意有564萬7102票，不同意501萬6427票，還是沒有達到選舉人總額的半數門檻961萬9697票。
記者顏真真／台北報導
「18歲公民權」修憲複決案，重點在下修選舉年齡門檻，讓18歲以上國民擁有選舉、罷免、創制、複決、公民投票、參選公職人員等權利，以提高青年對公共議題的參與度與關心。不過，我國在2005年第7次修憲立下超高修憲門檻，此後《憲法》已經17年沒有修改，經過政黨、民間團體多年努力，今年3月立法院達成共識，成功將18歲公民權修憲案交由公民複決，並於今日進行公民投票，這也是台灣首次迎來的修憲公投。
根據中選會指出，18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人，其中約76萬人是首投族，而依照憲法增修條文規定，修憲複決公投須為有效同意票過選舉人總額之半數才算通過，也就是說，公投同意票過關門檻為961萬9697票。
不過，中選會今日晚間公布公投開票最後結果，攸關18歲公民權的修憲複決案公投結果，選舉人數1923萬9392人，投票數1134萬5932票，有效票數1066萬3529票，無效票數68萬2403票，同意票564萬7102票，不同意票501萬6427票，投票率58.97%，有效同意票數對選舉人數29.35%。