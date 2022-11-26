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黃珊珊沒選上　柯文哲：8年政績沒得到肯定會反省

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲（圖／翻攝民眾黨部直播）
▲民眾黨主席、台北市長柯文哲（圖／翻攝民眾黨部直播）

記者潘千詩／台北報導

2022九合一選舉落幕，民眾黨主席柯文哲晚間8時40分左右抵達台大醫院國際會議中心，對於無黨籍台北市長候選人黃珊珊沒當選，柯文哲表示，他8年的努力跟政績沒有辦法獲得台北市民的全面肯定來繼續支持黃珊珊，他自己會反省改進。

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柯文哲一上台便恭喜蔣萬安贏得台北市長選舉，說他剛才已經打給蔣萬安，將盡快安排交接會議，希望希望台北市政不要有延誤，另也打給陳時中說辛苦了，另外再找機會聊天。

柯說，黃珊珊雖然這次沒選上，他還是表達遺憾，她有很優良的從政經歷跟熱忱服務的精神，不過在藍綠兩大黨夾擊之下，還是能用無黨籍身份拿下30萬票，這很不容易，而且她一路堅持用理性平和的態度，提出最可行的政策，也贏得許多中間選民的心，也代表在台北市的第三勢力正在壯大，黃珊珊還年輕，相信她的理想熱情也不會因一時的敗選而消失，相信她一本初衷會繼續為人民服務。

柯文哲表示，可以這樣比喻，台灣就像是一個小小的院子，裡面有兩顆藍綠大樹，在地底下盤根錯節，在地上追根畢露，其實那個植物也很難生存，過去我們在院子的角落嘗試做政治實驗，是否能不分藍綠來推動市政運作，其實運作結果還不錯，藍綠白橘各種顏色都能合作為市民服務，希望這種精神跟文化能繼續推動下去，我個人是很擔心又重回藍綠互鬥的政治生態。

柯文哲指出，新竹高虹安拿下八萬票，是一場捍衛價值的選舉，選舉過程鋪天蓋地抹黑，高虹安越挫越勇，也代表理性物質科學中道的力量，得到新竹市民的支持，謝謝選民對民眾黨的支持，相信她會兢兢業業，打造新竹成為全球的科技城市。

柯說，這場選舉告訴我們，對民意要心存敬畏，統計民眾黨拿下14席，地方經營還是需要時間，我們都是第一次參選，大概有8席是落選頭，這代表還差那麼一點點，所以會更加努力、更加團結，深耕地方傾聽民意，台灣民眾還是期望台灣政治有一個新的力量，一定會在隊伍重整後繼續努力，希望台灣會因為有民眾黨而變得更好。


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