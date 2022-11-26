黃珊珊沒選上　柯文哲：8年政績沒得到肯定會反省

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯說，黃珊珊雖然這次沒選上，他還是表達遺憾，她有很優良的從政經歷跟熱忱服務的精神，不過在藍綠兩大黨夾擊之下，還是能用無黨籍身份拿下30萬票，這很不容易，而且她一路堅持用理性平和的態度，提出最可行的政策，也贏得許多中間選民的心，也代表在台北市的第三勢力正在壯大，黃珊珊還年輕，相信她的理想熱情也不會因一時的敗選而消失，相信她一本初衷會繼續為人民服務。
柯文哲表示，可以這樣比喻，台灣就像是一個小小的院子，裡面有兩顆藍綠大樹，在地底下盤根錯節，在地上追根畢露，其實那個植物也很難生存，過去我們在院子的角落嘗試做政治實驗，是否能不分藍綠來推動市政運作，其實運作結果還不錯，藍綠白橘各種顏色都能合作為市民服務，希望這種精神跟文化能繼續推動下去，我個人是很擔心又重回藍綠互鬥的政治生態。
柯文哲指出，新竹高虹安拿下八萬票，是一場捍衛價值的選舉，選舉過程鋪天蓋地抹黑，高虹安越挫越勇，也代表理性物質科學中道的力量，得到新竹市民的支持，謝謝選民對民眾黨的支持，相信她會兢兢業業，打造新竹成為全球的科技城市。
柯說，這場選舉告訴我們，對民意要心存敬畏，統計民眾黨拿下14席，地方經營還是需要時間，我們都是第一次參選，大概有8席是落選頭，這代表還差那麼一點點，所以會更加努力、更加團結，深耕地方傾聽民意，台灣民眾還是期望台灣政治有一個新的力量，一定會在隊伍重整後繼續努力，希望台灣會因為有民眾黨而變得更好。