民進黨大敗！蔡英文辭去黨主席　慰留蘇貞昌續任閣揆

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蔡英文21時12分現身中央黨部舉行記者會，她一進場即發表談話指出，她要代表民進黨感謝所有國人的支持與鞭策，選舉成績不如預期，民進黨虛心接受選舉結果，也接受台灣人民的決定。
蔡英文說，身為執政黨主席，感謝全黨團結與努力，「我必須承擔所有責任，即刻起辭去民主進步黨主席一職」。
蔡英文表示，中央執政很努力，面對選舉結果，民進黨有很多要深刻檢討的地方，「我們沒有突破現有地方政治結構，顯示我們跟人民期待有不小差距，在地方深耕、人才養成也不足，也沒讓人民再次感動」，民進黨體認執政須更虛心以對。
蔡英文說，此次選舉，所有候選人都拚盡全力，展現最大熱忱，支持者也都全力支持候選人與18歲公民權，更看到要交棒、表現傑出的縣市長，極盡努力協助接棒同志。在民意面前，政黨、政治人物都是渺小的，民進黨會深刻檢討，人民期待越高，就要做得更好。
蔡英文表示，執政黨要肩負國家責任，世界的變局不會等待民進黨停下腳步，維持執政穩定、台灣安全與發展是民進黨的任務，行政院長蘇貞昌剛才口頭請辭，「我請他繼續留下來打拚，以確保重大政策繼續推動」。
蔡英文說，她也要向所有當選者恭喜，並致上祝福，選舉激情過去，攜手團結正要開始，特別是在國家面臨重大挑戰，疫後振興等重大政策，有賴不分黨派、中央與地方緊密合作。「我們更應該攜手不負國人期待 ，跌倒了再爬起來，沒有時間難過，而要抬起頭，眼睛看向未來」。
蔡英文說，民主是台灣人經歷無數選舉，幾個世代的人努力打拚的珍貴資產，政黨競爭無論誰贏誰輸，人民是最後贏家。面對當前國際局勢與未來挑戰，台灣沒有蹉跎空間，需要時時刻刻站穩腳步、堅定前進。
發言結束後，蔡英文與林錫耀也向全體國人深深一鞠躬致意，隨後，蔡英文先行離場。