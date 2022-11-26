縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

民進黨大敗！蔡英文辭去黨主席　慰留蘇貞昌續任閣揆

▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席，並向國人鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席，並向國人鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）

記者黃宣尹／台北報導

2022九合一大選今（26）日開票，中央執政的民進黨保住台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣等原執政的2都2縣，另再奪回澎湖縣，僅當選5席縣市長，席次少於2018年，堪稱慘敗。兼任黨主席的總統蔡英文21時12分現身中央黨部發表談話，並宣布辭去黨主席。

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2022九合一大選結果今日晚間揭曉，民進黨繼2018年敗選後，再次丟掉執政的桃園市、基隆市、新竹市等北台灣重要版圖，原先評估有望勝選的台北市、苗栗縣等地，也以慘敗收場。

▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
蔡英文21時12分現身中央黨部舉行記者會，她一進場即發表談話指出，她要代表民進黨感謝所有國人的支持與鞭策，選舉成績不如預期，民進黨虛心接受選舉結果，也接受台灣人民的決定。

蔡英文說，身為執政黨主席，感謝全黨團結與努力，「我必須承擔所有責任，即刻起辭去民主進步黨主席一職」。

蔡英文表示，中央執政很努力，面對選舉結果，民進黨有很多要深刻檢討的地方，「我們沒有突破現有地方政治結構，顯示我們跟人民期待有不小差距，在地方深耕、人才養成也不足，也沒讓人民再次感動」，民進黨體認執政須更虛心以對。

蔡英文說，此次選舉，所有候選人都拚盡全力，展現最大熱忱，支持者也都全力支持候選人與18歲公民權，更看到要交棒、表現傑出的縣市長，極盡努力協助接棒同志。在民意面前，政黨、政治人物都是渺小的，民進黨會深刻檢討，人民期待越高，就要做得更好。

蔡英文表示，執政黨要肩負國家責任，世界的變局不會等待民進黨停下腳步，維持執政穩定、台灣安全與發展是民進黨的任務，行政院長蘇貞昌剛才口頭請辭，「我請他繼續留下來打拚，以確保重大政策繼續推動」。

蔡英文說，她也要向所有當選者恭喜，並致上祝福，選舉激情過去，攜手團結正要開始，特別是在國家面臨重大挑戰，疫後振興等重大政策，有賴不分黨派、中央與地方緊密合作。「我們更應該攜手不負國人期待 ，跌倒了再爬起來，沒有時間難過，而要抬起頭，眼睛看向未來」。

蔡英文說，民主是台灣人經歷無數選舉，幾個世代的人努力打拚的珍貴資產，政黨競爭無論誰贏誰輸，人民是最後贏家。面對當前國際局勢與未來挑戰，台灣沒有蹉跎空間，需要時時刻刻站穩腳步、堅定前進。

發言結束後，蔡英文與林錫耀也向全體國人深深一鞠躬致意，隨後，蔡英文先行離場。

▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲民進黨在2022選舉大敗，蔡英文宣布辭去黨主席。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.26）

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