「10大美女里長候選人」選情出爐！前4美壓碾對手大勝
九合一選舉開票接近尾聲，除了縣市長、縣市議員選舉打得火熱，最基層的村里長選舉今年也相當有看頭。網紅蔡阿嘎先前曾拍片公布全台前10名參選的美女候選人，如今開票結果出爐，共有6人搭上這股風潮順利當選，其中排在首位、號稱「全台最美里長候選人」新北事永和區永福里陳紫渝，亞軍新竹市北區金雅里蘇虹宇、季軍新竹市東區埔頂里何芝寧、第四名南投縣草屯鎮敦和里洪佩琦等前4名全部當選。其他包括第6名台北市南港區聯成里李品君、第10名「城市小姐」選美季軍新竹市東區公園里林季蓉也順利擊敗對手成為新科里長。
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這次10大美女里長候選人中，聲勢最大的莫過於新北市永和區永福里的陳紫渝，年僅24歲號稱「全台最美里長候選人」，這次順利打敗國民黨提名的陳清香，從最美里長候選人晉升「最美里長」。有「竹科美女」之稱的新竹市東區埔頂里里長當選人何芝寧，因為外貌太過亮眼，甚至還被戲稱應該直接去選新竹市長。
「10大美女里長候選人」選舉結果
新北市永和區永福里
陳紫渝788票（勝），陳清香721票
新竹市北區金雅里
蘇虹宇635票（勝），陳清福279票，韓榮春477票
新竹市東區埔頂里
何芝寧1527票（勝），彭江983票
南投縣草屯鎮敦和里
洪佩琦1307票（勝），洪義洲927票，洪瑞林681票，劉耀春233票
臺南市 永康區 北灣里
方富詳781票，劉秋婕639票，鄭瑞益594票，鄭德清387票
台北市南港區聯成里
李品君1508票（勝），鮑黎登1222票
台中市北區淡溝里
何文正1225票，蔡雅芳1014票，孫若芳434票，林采霏107票
桃園市 里長選舉 平鎮區 金陵里
莊育勝913票，羅羽涵906票
新北市三重區過田里
林鳳秋1231票，邱錦盛1043票，施岱伶886票
新竹市東區公園里
林季蓉1207票（勝），李政翰312票，陳謙德213票，劉威儀69票