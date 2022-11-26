直攻2024？柯文哲談下一步：先回台大報到

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對於高虹安當選新竹市長，是否會擔心助理費等爭議會讓高虹安無法當滿任期？
柯文哲認為，台灣還是一個法治國家，一切就依法律來做，也不用想那麼多，相信在大家的注視之下，高虹安一定會兢兢業業打造新竹成為台灣的科技之都。
對於之前民眾黨有寄生國會爭議，有玩笑指出，未來民眾黨是否會寄生新竹市政府？柯回問「那民進黨會寄生哪些單位？」一句話讓現場支持者歡聲鼓舞叫好，柯文哲馬上說，這就是他的缺點，人家說溫良恭儉讓，可是就直接戳一句就好。
外界好奇，柯文哲對於民進黨這次選舉結果的看法？柯文哲說，因為他不是民進黨，沒辦法代表民進黨回答，但台灣從2014、16、18、20、22，台灣政治的鐘擺效應太可怕了，每兩年震盪一次，在世界的政治史上也算特例，人家說有極端氣候，台灣有極端政治，變化很快，台灣民意流動速度之快，一定要感到敬畏，兢兢業業做好自己的工作。
談及外界認為是國民黨的禮讓，才讓高虹安當選，柯文哲反駁此項說法，柯認為，新竹市也算特殊選區，平均學歷最高、平均收入最高、平均年齡最低，基本上是自主性很強的選區，與其說政治人物帶風向，不如說，是人民帶著政治人物在移動。
外界也關心柯文哲2024會再出來選總統嗎？柯文哲表示，選舉之後還是要重整隊伍，有10幾個議員上去，如果讓這些議員跟國會的5席立委充分合作以及新竹市剛執政，總是要做出成績單讓人看到，努力工作做出成績很重要，柯說，坦白講要先花點時間先做內部整理。
柯也透露下一步，稱他已經接到台大的公文，要他12月25日回去報到，因此他12月26日還是要回醫院，正在接洽回去醫院要做哪些工作，因為實在太久沒有從事醫療工作，還要再check一下，第一步還是要回台大醫院。
媒體好奇柯文哲會回台東行醫嗎？柯文哲說，當年是借調，他公務員資歷還掛在台大醫院，所以需要先回台大醫院，不管下一步要做什麼都要先回台大。
媒體追問回台大醫院後的下一步會直攻2024嗎？柯文哲表示，正在想，還反問媒體「看你（提問記者）有沒有什麼建議」，最後，他還是丟下一句「總之還是要先回台大。」
另外，有媒體關心柯文哲會不會邀請黃國昌加入民眾黨？柯說，團結一切可團結的力量，黃國昌這次也算幫忙，合作也不一定要加入民眾黨才可以合作，夥伴不一定要同一個政黨，黃國昌是一個戰鬥力很強的人，戰神的封號也不是假的，找機會跟他多聊聊，交朋友是絕對沒問題，但加入政黨就再說吧。