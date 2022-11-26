民進黨大敗選！王浩宇開戰高嘉瑜 揭1450網軍真實身分
2022九合一大選今（26）日落幕，民進黨從開票開始就一路落後，直到最後果然慘遭血洗大慘敗，僅拿下5縣市首長的位置。而民進黨立委高嘉瑜在開票過程時，於政論節目提到「側翼網軍在選前到處出征別人，同溫層自我感覺良好」讓前桃園市議員王浩宇發文開戰，解釋了所謂「網軍的真實身分」。
編輯中心/綜合報導
高嘉瑜稍早在政論節目中與主持人同看開票過程，而過去被視為綠營選情相當穩的台南市，開票卻出現拉鋸，高嘉瑜則點名「側翼網軍在選前到處出征別人，同溫層自我感覺良好」，包含館長、王世堅等人都深受其害，進而影響到中間選民以及年輕族群的觀感，才會導致今天開票出現這種情況。
對此，王浩宇在開票結束後，在臉書發文槓上高嘉瑜，表示「+<><（嘉瑜）說戰犯是1450網軍側翼，但她跟王世堅所謂的1450網軍側翼，其實只是面臨謠言抹黑時，主動在幫黨澄清的熱心支持者而已」。
「而你們對於高端等謠言非但不澄清，還在那邊跟著散播」王浩宇說「對手都在連任、我們都得交棒，這次本來就非常挑戰，議員席次穩定成長，基本席次仍有守住，議員得票率反而更逼近國民黨，黨當然要檢討，我也願意為自己的不足道歉，但那些不斷攻擊自己政黨，為對手增加火藥的搖擺者，絕對不會沒有責任」。（編輯：張嘉哲）