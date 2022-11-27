住飯店10大地雷！最怕遇到「這件事」：脾氣再好都抓狂

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飯店乾淨整潔是最基本要素，因此一旦發現飯店公共設施有垃圾，灰塵已經厚到肉眼可見，潮濕處還發霉、地毯毛髮沒吸塵乾淨等狀況，都會對該飯店形象大打折扣。網友舉出超雷例子：「三溫暖泡澡女生Spa池，地下都是灰塵垃圾，梳妝台都是頭髮，十分噁心」、「一進到房間真的好失望，完全是肉眼可見的髒，我滿心期待的旅行，能發霉的地方都發霉了，窗簾很髒」。
2、蚊蟲很多
靠山林或樹多、草皮多的飯店免不了有蚊蟲躲藏，飯店雖會提醒旅客噴防蚊液，但有些蚊蟲數量多到難以忍受。還有另一情形是飯店打掃不乾淨，出現蟑螂、老鼠，也都讓房客氣得火冒三丈。「住在蟑螂房就算了，孩子吃到蟑螂」、「想泡澡，浴缸一放水飛起一群蚊子，是一群不是一隻」。
3、什麼都要排隊
Check in、排用餐、排設施等，這些行程花很長時間等待，是飯店最容易被網友抱怨的第三名。因為飯店工作人員有限，一到假日旅客過多滿房時，總是忙不過來，導致客人等太久。「大廳是滿滿的人在登記入住，光排隊就排了20分鐘」、「電梯很小分兩側，叫梯設計很怪，每次都等很久」、「拖到近五點才能Check in」。
4、空間飄菸味、異味
飯店房間一般規定不能抽菸，但就是有人不遵守規定，導致其他房客會聞到中央空調飄來的菸味，若是清潔不完全，接下來入住的人也會受菸味所擾。「打去櫃檯抱怨不會換房，只會發一台空氣清淨機給你」、「菸味真的太重了，買了鹹酥雞還是蓋不掉」。
5、食物不好吃、不新鮮、選擇少
許多飯店入住會附早晚餐或下午茶，但主打Buffet的餐廳，餐點品項若是很少、不好吃，都會讓旅客大失所望。「想不到整間飯店的最大敗筆是晚餐，為求方便決定吃飯店內付費晚餐，但比一般簡餐店還要難吃」。
6、房間隔音差、多噪音
飯店若是隔音不好，房客之間很容易互相干擾，聽得到對方房間裡的動靜，既缺乏隱私也影響睡眠。「雷到不行，隔音超差，走廊只要有人走動就會有蹦蹦的回音」。
7、床與棉被不好睡
如果床過硬或過軟、床單與被套粗糙，在皮膚上產生「刮感」，甚至清潔不徹底，就會讓人難以入眠。「上次遇到爛酒店拿有霉味的遊戲床代替嬰兒床」、「超怕完全塌陷沒有支撐的枕頭，跟超級無敵保暖的棉被」。
8、服務態度愛理不理、大小眼
如果服務人員態度差、處理草率，就容易帶來負面評價。「我第一次遇到櫃檯人員服務態度極差、臉超臭、口氣很不好」、「客房服務愛理不理，打客房服務說要多兩顆枕頭，結果服務人員回要等四十分鐘」。
9、設備老舊、備品品質差
旅客願意付比平價旅宿更高昂的費用住飯店，最主要看中內部設施多樣、高級，只要整理個人物品就可舒服入住。但遇到設備老舊、品質差，像是毛巾泛黃、電視電燈感應不良、熱水壺出狀況等，都會讓旅客感到掃興。
10、地點偏僻路難找、訊號差
許多飯店依山傍海，可享受絕佳山景、海景，不過也因為如此，這些飯店多會較靠近山區、海邊，加上需要大坪占地，所以離熱鬧市區會有段距離。蓋得太偏遠、荒僻，房客很難找到路，臨時想買東西也不方便。